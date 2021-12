Battlefield 2042 è in crisi, sta subendo un’emorragia di giocatori

DICE ed Electronic Arts hanno rilasciato il nuovo Battlefield 2042 ormai da qualche settimana, e sfortunatamente il titolo non sembra star ottenendo dei buoni risultati. Dopo una serie di bug e problematiche tecniche, ora i giocatori stanno abbandonando in massa il nuovo capitolo dell’FPS. Come se questo non bastasse, su Metacritic il titolo è uno dei peggio votati dagli utenti, diventando in poco tempo la peggior iterazione del franchise in termini di voti.

Come si può notare su Steam DB, il numero massimo di giocatori simultanei di Battlefield 2042 raggiunto nelle ultime 24 ore è stato di 34.005. Sebbene sia un numero molto alto di giocatori, il dato segnala un drastico calo rispetto al picco di 105.397 fatto segnare dal gioco durante il giorno del lancio. È anche vero che perdere giocatori dopo il rilascio di un gioco è abbastanza normale per la maggior parte dei titoli, ma quel che è anomalo nel caso di Battlefield è la velocità con cui ciò è accaduto.

Come fa notare anche il sito True Achievements, solo il 43% dei giocatori Xbox è riuscito a raggiungere il livello 15 in Battlefield 2042, che può essere facilmente ottenuto in un paio di giorni di gioco. Per quanto riguarda il livello 25, solo il 22% dei giocatori è riuscito a raggiungerlo. Le cose vanno un po’ meglio sulla piattaforma PlayStation, dove il 36% dei giocatori, ad oggi, ha sbloccato il Trofeo per il raggiungimento del livello 25.

Attualmente DICE ha già annunciato che nel mese di dicembre Battlefield 2042 ricevere un’enorme patch che andrà a correggere molti problemi e ad aggiungere una serie di novità. Speriamo che tale grossa aggiunta possa far tornare molti dei giocatori che si sono già stancanti con il nuovo FPS.