Battlefield 2042 è ufficiale, il trailer è incredibile

Nelle recenti settimane i leak sul prossimo capitolo di Battlefield si sono fatti sempre più insistenti. Abbiamo visto come DICE è dovuta correre ai ripari dichiarando che, per colpa di questi, abbiano dovuto rimandare l’annuncio del trailer a giugno. Diversi giorni fa abbiamo scoperto che in data odierna l’azienda americana avrebbe pubblicato lo spettacolare ed attesissimo filmato reveal.

Le voci di corridoio si sono susseguite a ritmi incalzanti, con molti rumor che hanno provato a fare luce con largo anticipo a una serie di dettagli come: l’ambientazione, la modalità multigiocatore e varie novità. Ebbene, dal trailer che potete visionare proprio qui di seguito possiamo dire che alcuni insider ci hanno preso in pieno. Battlefield 2042, questo il nome del capitolo in uscita prossimamente, è realtà. Il trailer, come c’era da aspettarselo risulta essere a dir poco spettacolare con DICE che ha puntato molto sulle esplosioni, droni da combattimento, abilità speciali in grado di farci saltare da una piattaforma all’altra e molto altro ancora.

L’interfaccia di gioco sembra essere cambiata, con delle piccole aggiunte ai ruoli che si vanno ad impersonificare all’interno della partita e soprattutto una diversa gestione degli equipaggiamenti a nostra disposizione. Non ci è dato sapere purtroppo una data di uscita, ma DICE ha svelato proprio nel trailer che il prossimo 13 giugno verrà mostrato un vero e proprio gameplay, è possibile che venga rivelata proprio durante quel giorno. Intanto, godetevi l’esplosivo trailer rilasciato pochi minuti fa, buona visione.

In Battlefield 2042 Russia e U.SA. si ritrovano sull’orlo di una terribile guerra. I militari delle due fazioni useranno ogni loro mezzo a disposizione per plasmare il futuro a loro vantaggio. Nella modalità multiplayer saranno presenti, almeno per il momento, 7 diverse mappe contenenti 128 giocatori. Si potranno modificare armi, gadget e veicoli in battaglia. Potrete infine acquistare tre versioni del titolo: standard, gold e ultimate edition. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire novità aggiuntive riguardanti questo promettente capitolo.