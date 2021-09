Battlefield 2042 ufficialmente rimandato, ecco la nuova data di uscita

C’erano molti rumor che giravano già da questa mattina, il titolo di EA è ora però ufficialmente rimandato. Battlefield 2042 uscirà ufficialmente in tutto il mondo il 19 Novembre 2021. Non c’è da aspettare molto questo è vero, è soltanto un mese in più rispetto alla tabella di marcia che si erano prefissati gli studi di DICE nel corso di questi mesi. Il tutto è stato annunciato con un messaggio attraverso i social proprio pochi minuti fa. E ovviamente i fan si sono subito resi conto che quello che girava in mattinata era ovviamente vero.

Il comunicato stampa che è stata diramato attraverso i social parla proprio dello stato dei lavori durante la pandemia, ormai un messaggio che stiamo leggendo sempre più spesso durante il corso degli ultimi mesi. Non solo Battlefield 2042 ma tantissimi altri titoli hanno subito o subiranno la stessa sorte da qui a un paio di mesi. Lo stesso Horizon Forbidden West atteso per quest’anno è stato poi posticipato al prossimo, insieme al prossimo capitolo di God of War. Per gli studi di sviluppo non è un momento semplice, sviluppare un software come un videogioco completamente da remoto non è affatto semplice.

Le sfide da superare sono tante e riuscire a portare un titolo di qualità è semrpe un’incognita. Sicuramente il caso Cyberpunk 2077 ha fatto aprire gli occhi a tanti publisher e soprattutto a molti videogiocatori che chiedono sempre a gran voce nuovi titoli. L’importanza delle tempistiche di sviluppo è fondamentale. I titoli cominciano a diventare sempre più complessi e c’è bisogno sempre di più persone all’interno dei team.

An update from the Battlefield team pic.twitter.com/K53VNM2tTz — Battlefield (@Battlefield) September 15, 2021

Riuscire a gestire tutto questo a distanza è sicuramente un atto di grande coraggio e soprattutto può essere fatto se è un team è già rodato e pronto a lavorare in quest condizioni. In questo momento speriamo di poter giocare presto Battlefield 2042, restando in attesa di nuove informazioni.