Un grosso videogioco potrebbe essere rinviato, i fan tremano

Dopo il rinvio di Dying Light 2, un altro, grande videogioco tripla A sembra condividere lo stesso destino. Se il gioco Techland è stato però rinviato ufficialmente da parte del team di sviluppo, in questo caso ad anticipare il probabile annuncio ci ha pensato Jeff Grubb, uno dei giornalisti più conosciuti di Venture Beat e già in passato autore di leak successivamente confermati.

Al momento l’indiscrezione è appunto, una indiscrezione. Nella mattinata odierna, Grubb aveva parlato di nuovi rinvii in arrivo, specificando che un solo videogioco ne era affetto. Quel videogioco, stando a quanto è emerso dal server Discord del giornalista, sarebbe Battlefield 2042. Un’anticipazione clamorosa, considerando che mancano solamente 5 settimane all’uscita del nuovo gioco per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC e PlayStation 5, ma comunque supportata da alcuni utenti e giocatori per via di alcuni elementi molto sospetti.

Battlefield 2042 è infatti il videogioco più importante per Electronic Arts (probabilmente insieme a FIFA 22) per la stagione invernale. Nonostante ciò, però, DICE e il publisher si sono chiusi in un silenzio assordante. Il test tecnico è stato rimandato su PlayStation 5 mentre la beta aperta ancora latita e non ci sono annunci in merito. Una situazione decisamente strana, considerato che il diretto competitor (il nuovo Call of Duty) è già invece in fase di beta.

I'll add that I'm actually referring to a singular delay. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 15, 2021

Un’altra ragione per il rinvio potrebbe essere l’affollamento dei first person shooter nel periodo invernale. Oltre al nuovo gioco di DICE, infatti, tra l’autunno e l’inverno debutteranno anche Halo e appunto Call of Duty Vanguard. Il rinvio potrebbe dunque anche tramutarsi in una sorta di protezione per le vendite da parte di Electronic Arts, che non vuole rischiare di vedere il suo videogioco di punta non vendere quanto auspicato a causa dei troppi titoli in uscita.

Grubb è abbastanza sicuro che un videogioco sarà rinviato e secondo lui sarà appunto Battlefield 2042. La scelta di DICE ed Electronic Arts potrebbe essere confermata nel corso di questa settimana ma ovviamente vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze: le ufficialità, infatti, devono essere ancora divulgate e in questi casi è sempre meglio prendere queste informazioni appunto come dei rumor.