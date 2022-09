La vicenda dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sta prendendo pieghe sempre più interessanti. L’azienda americana è ormai coinvolta in una vera e propria guerra con Sony e la trattativa è stata momentaneamente bloccata. Tuttavia, in mezzo a questo scenario potenzialmente tragico, a gioire è EA che potrebbe invece ricevere dei benefici dalla diatriba.

Come afferma Andrew Wilson, CEO di EA, durante un evento Goldman Sachs, infatti, se Call of Duty diventasse esclusiva Xbox a trarne vantaggio sarebbe sicuramente Battlefield. Il titolo, infatti, rimanendo multipiattaforma potrebbe vedere un’impennata di vendite. Non solo gli utenti PlayStation in cerca di un sostituto di COD, ma anche i giocatori Xbox fan della serie potrebbero infatti acquistare il prossimo Battlefield.

Dopo una serie di capitoli poco entusiasmanti, in particolare Battlefield 2042, EA sta infatti cercando di rilanciare la serie. Non basta dunque un inversione di tendenza nel modo di sviluppare titoli da parte dello studio. Eliminare un diretto concorrente da una delle piattaforme di gioco, infatti, potrebbe essere un enorme vantaggio per gli sviluppatori.

QUOTE: "I don’t think we delivered in the last two iterations of that in the way that we should have."

– EA CEO Andrew Wilson on Battlefield

From a Goldman Sachs conf last week. Full quote below

ALSO: Wilson doesn't seem to mind CoD-Xbox exclusivity confusion. Could help EA! pic.twitter.com/bVtcB6wi6k

— Stephen Totilo (@stephentotilo) September 19, 2022