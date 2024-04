Giochi FPS | I migliori del 2024

Negli ultimi anni non sono usciti tanti sparatutto, motivo che ci ha spinto a rinnovare ben poco della nostra guida. A ogni modo, abbiamo comunque deciso di selezionare quelli che sono (secondo noi) i migliori FPS da acquistare nel 2024 e che vale la pena giocare.

Molti li avrete già giocati, ma siamo certi che un paio di questi titoli sono ancora un tabù per voi, motivo che ci spinge a raccontarveli in maniera leggermente più approfondita qua sotto.

Nella guida che segue, dunque, vogliamo consigliarvi quelli che, secondo noi, sono i migliori FPS rilasciati nel corso dell'ultima generazione, spesso videogiochi anche molto differenti fra loro (ma è anche questo il bello!) Prima di cominciare con la lista, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida dedicata ai migliori platform, una ai migliori Metroidvania, una ai migliori GDR occidentali e una ai migliori JRPG.

I migliori FPS del 2024

Halo Infinite

DOOM Eternal

Call of Duty Modern Warfare III

Titanfall 2

Battlefield 2042

Hell Let Loose

Rainbow Six Siege

Cos’è un FPS?

FPS sta per First Person Shooter (Sparatutto in prima persona) ed è un genere che indica tutti quei videogiochi in cui su schermo appare il fucile in primo piano e non il personaggio completo. Di questo genere fanno parte giochi molto famosi quali Counter-Strike, Call of Duty, Halo o Borderlands.

Quanto costa un FPS?

Il prezzo di uno sparatutto in prima persona dipende sempre dalla tipologia del gioco. Un gioco appena uscito può costare anche 80 euro, mentre titoli più vecchi hanno prezzi che vanno dai 10 ai 20/30 euro.

Abbiamo poi giochi indie più piccoli, in questo caso vengono venduti a 20 euro nella maggior parte dei casi.

Qual è la miglior piattaforma per giocare un FPS?

Dal punto di vista oggettivo, la miglior piattaforma per giocare uno sparatutto in prima persona è il PC, ma ovviamente anche su console gli FPS sono diventati molto godibili. Su piattaforme da salotto, infatti, dipende dai gusti personali. Il Pad Xbox è più ergonomico, ma il DualSense è molto godibile e ora offre sensazioni decisamente migliori grazie al feedback aptico e trigger adattivi.