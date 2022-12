La non troppo recente uscita di Bayonetta 3 ha risollevato gli animi di una community che non ha mai smesso di supportare questa serie. In perfetta armonia con questo particolare amore giungono le recenti dichiarazioni di Hideki Kamiya sul futuro, e sulle sue intenzioni nei confronti dell’universo narrativo ancora in gioco.

In base a quanto recentemente riportato da gonintendo.com, Kamiya avrebbe tutte le intenzioni di portare avanti all’infinito la serie di Bayonetta, sia attraverso lavori più diretti che tramite spin-off e storie laterali. Queste dichiarazioni appartengono a una recente intervista che l’autore ha rilasciato a IGN.

Tutto ciò risulta perfettamente coerente con i recenti annunci nel corso dei The Game Awards 2022, in cui è stato rivelato il prequel spin-off Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, anticipando il mood che nell’intervista ha confermato il suo impegno e visioni future (sicuramente molto meno “coccolose” rispetto al recente spin-off), e invitando i fan ad avere fiducia nelle sue parole.

Dal suo punto di vista ci sono ancore moltissime storie da raccontare all’interno dell’universo narrativo di Bayonetta, sottolineando che se fosse per lui arriverebbe anche a 9 capitoli principali. Non soltanto storie parallele quindi, ma anche e soprattutto vicende centrali nella trama d’insieme.

Per il momento, ovviamente, non avviamo ancora troppi dettagli in merito al futuro di questa serie, se non che nelle intenzioni di Kamiya ci sarebbe quella di costruire una nuova storia incentrandola sul personaggio di Jeanne, una delle sue fidate amiche. In conclusione v’invitiamo a recuperare la nostra recensione di Bayonetta 3, titolo molto vicino a Nintendo, almeno in base alle parole di profonda riconoscenza del suo stesso autore.