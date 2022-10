Tralasciando per un attimo le accese polemiche tra Hellena Taylor e Hideki Kamiya, legate ai compensi per il doppiaggio di Bayonetta 3, il designer di PlatinumGames ha recentemente espresso parole di gratitudine verso Nintendo per le opportunità concesse al suo gioco. Le dichiarazioni di Kamiya sono state rilasciate durante un’intervista tradotta da Nintendo Everything.

Le parole del designer della serie e, ovviamente, di Bayonetta 3, sono di pura riconoscenza verso l’azienda di Kyoto. Stando alla traduzione dell’intervista, infatti, Kamiya avrebbe detto di essere eternamente in debito con Nintendo per le possibilità offerte. L’autore si riferisce nello specifico al secondo capitolo della serie, ringraziando l’azienda per avergli permesso di mantenere la storia intatta e di raccontarla al meglio. Questo ha portato ai risultati che tutti conosciamo e che hanno poi portato al terzo capitolo della serie, in uscita in questi giorni.

Infatti, dopo il primo Bayonetta, Nintendo ha fortemente voluto che il secondo capitolo, così come il resto della serie, rimanesse un’esclusiva assoluta per la sua Switch e Wii U. Se consideriamo che, appunto, la conferma è arrivata dopo i risultati del primo capitolo che sono stati tutt’altro che eclatanti, risulta evidente come la riconoscenza di Kamiya sia giustificata. Dopo gli incassi deludenti, infatti, il gioco non aveva dato garanzie di un sequel e il designer afferma che, per questo motivo, sarà per sempre in debito con Nintendo. Con il terzo capitolo, infine, il team è stato in grado di espandere questo modo e Kamiya ha potuto sfidare se stesso nella sua realizzazione.

Insomma, nonostante i molteplici inviti a boicottare il titolo, in favore di donazioni ad enti benefici, possiamo affermare con certezza che il sodalizio tra PlatinumGames e Nintendo sia piuttosto solido. Bayonetta 3 è in arrivo sugli scaffali ed è già disponibile per il preordine su Amazon, promettendo moltissime cose interessanti sia per gli amanti della serie che per i nuovi fan.