Beyond Good & Evil 2: cancellazione imminente?

Stando all’insider Tom Henderson, Beyond Good & Evil 2 non vedrà la luce. Le parole del giornalista, molto vicino a tanti ambienti di sviluppo, sembrano svelare i misteriosi problemi dietro lo sviluppo del progetto, rispolverato in grande stile nel 2017 dopo un primo tentativo nel 2008, che si rivelò successivamente fallimentare.

In realtà della cancellazione di Beyond Good & Evil 2 se ne parla oramai da diverso tempo. Il gioco è stato presentato come un ambizioso progetto a metà tra online e single player. Questa volta, rispetto al 2008, sembrava tutto andare per il verso giusto, ma dopo appena un anno il titolo era completamente sparito dai radar. L’addio di Michael Ancel a Ubisoft, avvenuto a settembre 2020, avrebbe mandato l’intero progetto in fumo. Non ci sarebbe infatti nessuno a sostituire il creative director, che forse aveva già intuito come in realtà il gioco non si sarebbe mai realizzato.

Nel corso dell’ultimo anno, però, Beyond Good & Evil 2 ha subito quella che probabilmente è stata la mazzata finale. Stando alle parole di Henderson, infatti, il gioco non ha più rispecchiato le ambizioni di Ubisoft, tanto che oramai internamente viene descritto come uno Skull & Bones 2.0 e oramai le poche persone ancora al lavoro sul titolo credono che sia solo una questione di tempo prima che il publisher franco canadese annunci la cancellazione.

What's worse, is that the game currently doesn't fit with Ubisoft's future ambitions and goals with future titles. The game has been described as "Skull & Bones 2.0" and although the game hasn't been canned officially, some developers believe it's a matter of time before it is. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 12, 2021

Ovviamente siamo ancora nel campo dei rumor e delle indiscrezioni, ma l’assenza di Beyond Good & Evil 2 dai radar è oramai troppo lunga. E con Ubisoft che probabilmente sta già pensando al prossimo Far Cry e al prossimo Assassin’s Creed, possiamo ben capire che se internamente si ritiene il progetto poco profittevole e non in grado di rispecchiare la direzione attuale, la cancellazione sembra oramai l’unica strada percorribile. Vi aggiorneremo nel caso arrivassero informazioni più precise e ufficiali da parte della casa di produzione franco canadese.