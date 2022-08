Nel corso della giornata di ieri, 2K ha dato il via ai festeggiamenti per i quindici anni di BioShock. Il primo gioco della serie ha infatti debuttato il 21 agosto 2007 (almeno negli Stati Uniti). Fino a qui nulla di strano, se non fosse che su Twitter siano stati avvistati dei movimenti sospetti, che potrebbero anticipare l’annuncio di un nuovo progetto basato sulla serie, tra remaster e nuovi capitoli.

Nel cinguettio originale, infatti, ha riposto anche Geoff Keighley, che si occupa di diverse kermesse del mondo dei videogiochi, tra cui la Opening Night Live della Gamecom 2022, che si terrà nella giornata di domani, 23 agosto 2022. Il tempismo con cui il giornalista e conduttore ha risposto è decisamente sospetto. In aggiunta, la stessa 2K ha lanciato un ulteriore post sul social network, citando solamente il nome del gioco.

Ora, non c’è nessuna prova che il quarto capitolo della serie di BioShock possa essere annunciato nella giornata di domani. Ci sono però ottime possibilità che qualcosa di collegato alla serie sia effettivamente pronto per un reveal. Potrebbe essere un nuovo gioco, già in sviluppo oramai da diversi anni, oppure una versione rimasterizzata del primo capitolo, con tanto di Ray Tracing e inclusa nel leak del database di NVIDIA, che fino a oggi si è rivelato decisamente corretto. Chiaramente il palco della kermesse teutonica ci ha abituato a reveal decisamente meno clamorosi rispetto all’E3, dunque la nostra ipotesi è che se 2K potrebbe cogliere la giornata di domani come un’occasione perfetta per svelare una nuova rimasterizzazione del primo capitolo della serie (o di tutti e tre).

BioShock — 2K (@2K) August 22, 2022

Salvo leak clamorosi, per scoprire se davvero 2K svelerà qualcosa a tema BioShock, sarà necessario attendere poco più di 24 ore. La Opening Night Live della Gamescom 2022 andrà appunto in onda domani, dalle ore 20:00 italiane. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.