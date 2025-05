BioShock: l'adattamento Netflix è vivo e vegeto, ecco gli aggiornamenti

L'adattamento cinematografico di BioShock per Netflix attraversa fasi alterne di sviluppo, ma non è stato abbandonato. Il regista Francis Lawrence, noto per franchise come Hunger Games e film come Constantine e Io sono leggenda, ha recentemente confermato a IGN di aver ricevuto una nuova bozza della sceneggiatura. La produzione, annunciata inizialmente nel 2022, ha vissuto periodi di stallo alternati a momenti di rinnovato interesse, affrontando diverse sfide tra cui lo sciopero degli sceneggiatori del 2023 e cambiamenti ai vertici di Netflix che hanno influenzato l'approccio al progetto.

Durante un'intervista relativa al suo prossimo film tratto da Stephen King, "The Long Walk", Lawrence ha rivelato che il team creativo sta attualmente valutando l'ultima versione della sceneggiatura scritta da Justin Rhodes, già noto per il suo lavoro su "Terminator: Dark Fate" e "Secret Level". Le precedenti bozze erano state affidate a Michael Green, sceneggiatore di successi come "Logan" e "Blade Runner 2049", testimoniando l'attenzione rivolta alla qualità narrativa del progetto.

"È un adattamento complesso, ci sono molti elementi da considerare e da realizzare correttamente", ha spiegato Lawrence, sottolineando le difficoltà intrinseche nel trasformare un videogioco così ricco di sfumature in un film. "Ci sono stati cambiamenti di direzione a Netflix, quindi le cose si fermano e poi riprendono vita, si fermano di nuovo e si riattivano. Credo che ora siamo in una posizione abbastanza buona, onestamente."

I cambiamenti all'interno di Netflix a cui Lawrence fa riferimento hanno comportato conseguenze significative per la produzione. Roy Lee, produttore del film, aveva già accennato a una "riconfigurazione" del progetto durante il San Diego Comic-Con 2024. "Il nuovo regime ha ridotto i budget", aveva dichiarato Lee. "Quindi stiamo realizzando una versione molto più contenuta... Sarà un punto di vista più personale, invece di un progetto più grandioso e imponente."

Questa riduzione di scala suggerisce che elementi iconici della serie di videogiochi, come la città sottomarina di Rapture, potrebbero essere stati considerati troppo costosi da realizzare per un Netflix ora più attento ai costi di produzione. Una scelta che inevitabilmente influenzerà l'approccio visivo e narrativo dell'adattamento.

Nonostante le limitazioni di budget, Lawrence ha promesso in precedenti interviste che il suo adattamento sarà "veramente fedele al gioco stesso". I dettagli specifici rimangono tuttavia vaghi, sebbene sia confermato il coinvolgimento di Ken Levine, creatore di BioShock, e di Take-Two Interactive nella produzione, suggerendo un legame autentico con il materiale originale.

Lo sviluppo del film ha attirato l'attenzione anche di potenziali membri del cast. Jack Quaid, star della serie "The Boys", ha pubblicamente espresso il suo interesse a interpretare un ruolo nel progetto, qualora dovesse concretizzarsi sotto la direzione di Francis Lawrence.

Mentre il film continua il suo tortuoso percorso di sviluppo, resta da vedere come Lawrence e il suo team riusciranno a catturare l'atmosfera unica e la profondità narrativa che hanno reso BioShock uno dei franchise videoludici più acclamati degli ultimi decenni, pur adattandosi alle nuove realtà produttive imposte da Netflix.