Attenzione, starebbero per arrivare notizie su Bioshock

Il mondo di BioShock (la collection è acquistabile su Instant-Gaming) potrebbe presto tornare a brillare nelle profondità dell'oceano con Rapture al centro dell'attenzione. Voci sempre più insistenti suggeriscono che 2K Games sia sul punto di svelare qualcosa di importante legato all'iconica saga videoludica prima della conclusione dell'estate. L'indiscrezione, inizialmente riportata da MP1st e successivamente ripresa da numerosi portali specializzati, ha riacceso l'entusiasmo dei fan che da anni attendono novità concrete sul futuro del franchise creato da Ken Levine.

Ciò che rende particolarmente interessante questa indiscrezione è il riferimento diretto a Rapture, la distopica città sottomarina che ha fatto da sfondo all'originale BioShock del 2007. Questo dettaglio ha immediatamente alimentato speculazioni di varia natura: potrebbe trattarsi di un remake del primo capitolo, di un remaster aggiornato per le console di nuova generazione o persino di un progetto completamente nuovo che ci riporta in quella indimenticabile ambientazione.

Il leaker Kurakasis, che ha fornito ulteriori dettagli a MP1st, mantiene aperte diverse possibilità: "Non sappiamo quale sarà l'argomento dell'annuncio. Potrebbe trattarsi della rivelazione dei primi dettagli su uno dei progetti annunciati diversi anni fa, come BioShock 4 o il prossimo film di Netflix". Una dichiarazione che amplia il ventaglio delle ipotesi anziché restringerlo.

Il percorso di sviluppo del prossimo capitolo di BioShock sembra però complicato visto che nel maggio 2023, diversi report avevano evidenziato problematiche serie nello sviluppo di quello che viene informalmente chiamato "BioShock 4", generando preoccupazione tra gli appassionati. Nonostante queste difficoltà, il team responsabile del progetto ha continuato ad assumere nuovo personale, segno che i lavori proseguono nonostante le turbolenze.

L'imminente annuncio potrebbe rappresentare un punto di svolta dopo anni di incertezza. Dal 2019, quando 2K annunciò la formazione di Cloud Chamber come studio dedicato allo sviluppo di un nuovo BioShock, le informazioni ufficiali sono state estremamente limitate, alimentando un senso di attesa che ora potrebbe finalmente trovare risposta.

Il percorso di sviluppo del prossimo capitolo di BioShock sembra però complicato

Non va dimenticato che tra i progetti in corso figura anche l'adattamento cinematografico di BioShock per Netflix, annunciato nel 2022. Il film, ancora in fase di sviluppo, potrebbe essere l'oggetto dell'imminente annuncio, offrendo finalmente uno sguardo concreto sulla trasposizione della saga per il piccolo schermo. La possibilità che l'adattamento si concentri proprio su Rapture renderebbe coerente il riferimento alla città sottomarina emerso dai rumor.

L'ambientazione del primo BioShock rappresenta uno degli scenari più iconici e memorabili della storia videoludica, capace di evocare immediatamente emozioni nei giocatori (noi compresi) e potenzialmente affascinante per i nuovi arrivati. Che si tratti di un remake, di un nuovo capitolo o dell'adattamento Netflix, il ritorno alle origini potrebbe rappresentare la strada più sicura per rilanciare un franchise rimasto troppo a lungo nell'ombra.

Con l'estate e la Summer Game Fest in arrivo, i tempi sembrano maturi per un annuncio che potrebbe riportare BioShock al centro dell'attenzione dell'industria videoludica. Resta da vedere se 2K sceglierà un evento già programmato per la sua rivelazione o se opterà per una presentazione indipendente, ma la prospettiva di un ritorno a Rapture, in qualunque forma esso si manifesti, rappresenta indubbiamente una ragione d'entusiasmo per i fan della saga.