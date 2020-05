BlizzCon 2020: cancellato anche l’evento targato Blizzard

A causa dell’epidemia di Coronavirus, il 2020 si sta rivelando come un anno molto sfortunato per le fiere del settore. Dopo la cancellazione delle nuove edizioni delle fiere videoludiche più importanti a livello mondiale come l’E3, la GDC e la Gamescom, di recente si aggiunta anche la cancellazione della prossima BlizzCon 2020. L’annuncio lo ha fatto la stessa Blizzard qualche ora fa sul proprio blog ufficiale.

Anche se la situazione Coronavirus sta migliorando, gli Stati Uniti stanno mettendo in atto delle linee guida sul distanziamento sociale. Per questo Blizzard ha voluto esprimere le proprie preoccupazioni nello svolgere la propria convention autunnale anche quest’anno, in un periodo che rimane comunque molto delicato.

Come si può leggere all’interno del comunicato pubblicato da Blizzard: “Abbiamo discusso molto su come potrebbe essere organizzata una fiera alla luce di tutte le considerazioni sulla salute e sulla sicurezza. Abbiamo anche discusso dei diversi percorsi che potremmo seguire, e di come ciascuno di essi potrebbe risultare complicato da attuare con le linee guida sanitarie nazionali e locali nei prossimi mesi. Alla fine, dopo aver considerato tutte le opzioni, siamo giunti alla difficile decisione di cancellare la BlizzCon 2020”.

In conclusione del post, la compagnia americana ha anche dichiarato di starsi già muovendo per l’organizzazione di un evento digitale, ma ciò potrebbe richiedere più tempo del previsto proponendolo all’incirca all’inizio dell’anno prossimo. Cosa ne pensate della cancellazione della BlizzCon 2020? Nutrivate grandi aspettative per la fiera tutta dedicata alle produzioni Blizzard?