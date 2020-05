Gamescom 2020 sarà digitale: ecco data, eventi e dettagli

La Gamescom 2020, l’edizione di quest’anno dell’evento di Colonia, sarà completamente digitale. L’emergenza sanitaria mondiale ha costretto l’ente organizzatore a ridefinire la natura della kermesse che si prepara ad andare in onda dal 27 al 30 agosto. In tali date ci sarà modo di accedere a “tanti nuovi show, una nuova piattaforma espansa che farà da hub per tutte le novità e conferenze digitali dedicate agli sviluppatori e altri collaboratori commerciali“.

Il 27 agosto la Gamescom 2020 si aprirà con l’Opening Night Live con Geoff Keighley, già presentatore e produttore dei Game Awards e dei tutt’ora in corso Summer Game Fest. Ad accompagnare l’appuntamento iniziale ci saranno però anche altri formati, come Awesome Indies, durante il quale potremo scoprire nuovi dettagli e annunci sui giochi indipendenti più interessanti. Ci sarà anche Daily Shows che parlerà degli annunci più importanti e darà nuovi dettagli a riguardo. Negli studi della Gamescom gli sviluppatori saranno intervistati e daranno nuove informazioni sugli ultimi giochi in sviluppo. Il 30 agosto, invece, si chiuderà con un nuovo format, Best of Show, che chiuderà la Gamescom 2020 con un riassunto di tutti gli annunci migliori e con la presentazione dei Gamescom Award.

Felix Falk, Managing director of game, ha affermato: “Quest’anno, tutte le nostre energie per la Gamescom 2020 sono state spese per la transizione verso il digitale. In poco tempo e lavorando con alcune delle compagnie più importanti del mondo del gaming, abbiamo sviluppato un concept potente e focalizzato per la Gamescom 2020. Vi assicuriamo che ci saranno show sorprendenti, numerosi annunci in anteprima e promozioni speciali che faranno parlare l’intero mondo del gaming alla fine di agosto.”

Oliver Frese, Managing Director of Koelnmesse, ha invece affermato che “per quanto la Gamescom sfortunatamente non possa avere luogo a Colonia quest’anno, sarà impossibile perdersela grazie a internet. Il nostro concept digitale sta mostrando la via per gli eventi del futuro e molte delle innovazioni d’oggi diverranno parte integrale della Gamescom negli anni a venire. E anche se non tutti gli elementi della Gamescom potranno essere trasferiti nel mondo digitale, una cosa è già certa: i partner ufficiali, con i loro eventi, ci permettono di offrire ai giocatori una moltitudine di opportunità per condividere dettagli sui giochi, sugli annunci e sulle novità con milioni di persone di tutto il mondo.“