Bloodborne: i fan sono offesi dopo l’annuncio di God of War su PC

Nel tardo pomeriggio di ieri Sony ha annunciato l’arrivo su PC di un’altra delle proprie grandi esclusive. Parliamo di God of War, che debutterà su Steam a partire dal prossimo 14 gennaio. Non tutti i giocatori hanno però gioito all’annuncio, con i fan di Bloodborne che si sono risentiti del mancato annuncio dell’esclusiva From Software in versione PC.

Sia ben chiaro, ad oggi non abbiamo alcun indizio reale sul possibile arrivo di Bloodborne su PC, ma solo insistenti voci di corridoio ben altro che ufficiali. Gli appassionati del titolo From, però, hanno voluto far sentire la loro voce con una serie di post sui social.

In particolare Twitter è ricolmo di una serie di post di vario genere. C’è da dire che molti di questi post fanno un forte uso dell’ironia, ma c’è anche chi spera che questo moto possa arrivare agli occhi di Sony, aprendo finalmente le porte al porting di Bloodborne su PC.

God of War gets announced for PC and Bloodborne is the one trending.

Please Sony. It hurts 😭 pic.twitter.com/0L7WVH0cjN — SladesSpades (@SladesSpades) October 20, 2021

Quel che è ormai più che palese, è che il piano di PlayStation sia davvero quello di far arrivare man mano molte delle proprie esclusive di punta anche su PC. A fronte di questo, è probabile che prima o poi arriverà anche il turno del titolo targato From Software, ma quel giorno non è oggi.