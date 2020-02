Borderlands 3: annunciato l’arrivo su Steam, ecco la data di uscita

Dopo essere stato richiesto a gran voce dai fan per anni, Borderlands 3 ha fatto finalmente il suo debutto lo scorso settembre su quasi tutte le piattaforme. Quasi, perchè il titolo dall’umorismo sfrenato e folle di Gearbox è mancato all’appello su Steam a causa dell’esclusività temporale nel negozio digitale Epic Games Store. Ora però il terzo capitolo della tanto amata serie di FPS sta per uscire anche sulla piattaforma di Valve.

Per chiunque stesse aspettando l’arrivo del titolo Gearbox su Steam l’attesa è finita, Borderlands 3 sarà acquistabile sullo store Valve a partire dal prossimo 13 marzo. Ad annunciare la lieta notizia è stata la stessa casa di produzione 2K tramite la pagina Twitter ufficiale di Borderlands 3, accompagnando il tutto con un piccolo video dallo stile inconfondibile della saga.

