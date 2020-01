Borderlands 3, Strage alla struttura segreta Maliwan: difficoltà abbassata da metà gennaio

Strage alla struttura segreta Maliwan è stato uno dei contenuti gratuiti per l’endgame rilasciati per Borderlands 3 nel novembre scorso. Si tratta di un evento non a tempo limitato, e quindi non stagionale ma permanente che è possibile affrontare dopo avere completato il gioco e a patto di aver ottenuto qualche equipaggiamento leggendario per la propria build principale.

Gearbox già da un po’ aveva annunciato di voler abbassare, anche se per un periodo di tempo limitato, il livello di difficoltà di questo evento in modo da rendere più facili i progressi e magari trovare con più semplicità un party. Le modifiche erano già previste per l’inizio di questo mese ma a quanto pare ci sono stati dei problemi che hanno costretto al rinvio. Adesso, secondo quanto riporta il sito VG 24/7, sappiamo che la nuova versione dell’evento di Borderlands 3 sarà resa disponibile dal 16 al 30 gennaio prossimi.

Strage alla struttura segreta Maliwan è stato pensato come contenuto in cooperativa per quattro giocatori di livello 50, su cui sono calibrati i nemici. Si può affrontare anche da soli ma è decisamente sconsigliato e per questo è disponibile il matchmaking pubblico. L’abbassamento di difficoltà prevede che la sfida dell’evento si adatti automaticamente al numero di componenti del party o al singolo giocatore. Questo non toglie, avvisa Gearbox, che la sfida resta comunque di livello endgame e dunque bisogna prepararsi al meglio con un equipaggiamento adeguato.

Proprio nei giorni scorsi il team di sviluppo aveva rilasciato la nuova hotfix del 9 gennaio 2020 che ha risolto una serie di problemi vari segnalati dalla comunità di giocatori riguardanti armi e abilità. Intanto si attende che nel corso di questo inizio del 2020, i contenuti della versione Stadia di Borderlands 3 si possano mettere alla pari con quelli delle altre versioni PC e console, dato che la build del gioco rilasciata il mese scorso era aggiornata ad ottobre.