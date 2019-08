Bully 2 uscirà nel 2020 secondo un insider

L'insider SWEGTA ha rivelato che Bully 2 verrà dato in uscita nel 2020 sulle console di attuale e prossima generazione. Sarà vero?

Sono passati 13 anni dall’uscita di Bully e da allora, i fan in tutto il mondo attendono trepidanti il secondo capitolo della serie: Bully 2. Avevamo precedentemente parlato dei dettagli rilasciati sul progetto da un ex-sviluppatore del sequel, il quale avrebbe lavorato per Rockstar Games dal 2008 al 2009 su un progetto che a quanto pare, poteva essere a tutti gli effetti Bully 2 per PlayStation 3 e Xbox 360. Licenziato dopo la cancellazione del titolo, ha rivelato alcune delle caratteristiche su cui stavano lavorando per il gioco.

A distanza di quasi un mese da quella dichiarazione, l’insider SWEGTA ha rivelato che Bully 2 verrà dato in uscita nel 2020 sulle console di attuale e prossima generazione. Secondo tale fonte, Bully 2 approderà dunque su PS5, PlayStation 4, Xbox Scarlett e Xbox One, e sarà il prossimo progetto di Rockstar dopo il pluripremiato Red Dead Redemption 2.

Nonostante l’insider che ha rilasciato questa informazione fosse SWEGTA, il quale ha dato prova in passato di essere piuttosto affidabile quando si tratta delle produzioni targate Rockstar Games, vi raccomandiamo di prendere la notizia con le pinze. Si tratta pur sempre di un rumor, e nulla di ufficiale in merito, è stato ancora rilasciato dalla casa di sviluppo.

L’uscita nel 2020 del titolo, implicherebbe comunque un annuncio ufficiale a breve. Come forse alcuni di voi ricorderanno, per un po’ di tempo si era diffusa la voce che un sequel di Bully sarebbe stato rivelato nel settembre 2019. A questo punto, tali voci non ci sembrano del tutto fuori luogo e scorrette. Sicuramente comunque, avremo maggiori informazioni sul titolo (o una smentita) entro il 2019.