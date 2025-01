EA Sports FC 25 cambia tutto, ecco le tantissime novità di gameplay

EA Sports ha annunciato un importante aggiornamento di gameplay per FC 25 (acquistabile su Amazon), il suo popolare videogioco calcistico. L'update, denominato "Gameplay Refresh" e previsto per il prossimo futuro, apporterà significative modifiche al sistema di gioco basate sul feedback degli utenti.

L'aggiornamento, che rappresenta il più sostanziale intervento di metà stagione mai realizzato da EA Sports, andrà a toccare diversi aspetti cruciali del gameplay. Tra le principali novità ci saranno modifiche ai sistemi di passaggio, tiro, parate dei portieri e difesa, con l'obiettivo di rendere il gioco più fluido in fase offensiva e di ridurre alcune criticità segnalate dai giocatori.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il modo in cui i difensori riescono a raggiungere gli attaccanti in possesso palla. L'aggiornamento renderà più difficile per i difensori lenti recuperare su attaccanti veloci, correggendo una situazione che i giocatori avevano segnalato come poco realistica.

EA Sports ha fornito un esempio visivo di come cambierà questa dinamica dopo l'aggiornamento, mostrando come un difensore non riuscirà più a raggiungere facilmente un attaccante più veloce.

L'update introdurrà diverse migliorie per rendere più efficace e divertente la fase d'attacco:

Miglioramento della qualità delle corse offensive dei compagni controllati dall'IA

Maggiore intelligenza nel timing delle corse per evitare il fuorigioco

Incremento dell'efficacia dei ruoli di attaccante interno e avanzato

Possibilità per i giocatori offensivi di operare in spazi vicini ad altri attaccanti

Queste modifiche mirano a rendere la squadra più attiva in fase offensiva, offrendo più opzioni al giocatore e rendendo gli attacchi più fluidi e naturali.

Un altro aspetto su cui EA Sports è intervenuta riguarda i cosiddetti "tacklebacks", ovvero le situazioni in cui l'avversario riesce a mantenere il possesso palla nonostante un tackle apparentemente riuscito. L'aggiornamento ridurrà la frequenza di questi episodi, considerati fonte di frustrazione per molti giocatori.

Le modifiche includeranno:

Maggiore probabilità per i difensori con lo stile di gioco "Anticipate" di indirizzare la palla verso un compagno libero dopo un tackle

Miglioramento della qualità del primo tocco dei difensori dopo un tackle

L'update interverrà anche sul comportamento dei portieri, in particolare nelle situazioni di tiro sul primo palo: - Correzione di un bug che faceva allontanare erroneamente i portieri dal palo in situazioni di tiro da angolo stretto - Posizionamento leggermente più vicino al primo palo per i portieri

Per premiare il gioco di passaggio intelligente e rapido, EA Sports introdurrà le seguenti modifiche:

Leggero aumento della velocità dei passaggi rasoterra normali

Leggero incremento della precisione dei passaggi corti verso giocatori liberi

Significativo aumento dell'efficacia dei passaggi filtranti in modalità semi-assistita

Queste modifiche, combinate tra loro, dovrebbero consentire ai giocatori di muovere la palla più facilmente sul campo.

L'aggiornamento mira anche a rendere più efficaci i tiri dall'interno dell'area di rigore: - Aumento della precisione e della velocità dei tiri normali e a effetto in area - Leggero incremento della precisione dei tiri di bassa difficoltà in area

EA Sports specifica che per "tiri di bassa difficoltà" si intendono situazioni in cui il tiratore non è sotto pressione, l'input del giocatore è preciso e ben temporizzato, e l'angolo di tiro è favorevole.

L'update apporterà cambiamenti anche alla fase difensiva, con l'obiettivo di incoraggiare i giocatori a controllare direttamente i propri difensori anziché affidarsi al posizionamento dell'IA: - Nelle modalità competitive, i difensori controllati dall'IA marcheranno meno strettamente i dribblatori e copriranno meno le linee di tiro vicino al limite dell'area - Ulteriore diminuzione della frequenza con cui l'IA effettua intercetti con successo

Infine, l'aggiornamento introdurrà miglioramenti alla funzione di ricerca nella modalità Rush Club di Football Ultimate Team, rendendo più facile per i giocatori trovare gli oggetti giocatore adatti a soddisfare i requisiti dei bonus.

Con queste modifiche, EA Sports punta a rendere FC 25 un'esperienza di gioco più equilibrata, fluida e gratificante per i suoi utenti, dimostrando attenzione al feedback della community e volontà di migliorare costantemente il prodotto.