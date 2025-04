La Dacia Sandero è in offerta a 120 euro al mese

L’offerta dedicata alla Dacia Sandero Streetway Expression con motore Eco-G 100 è pensata esclusivamente per clienti con partita IVA e si basa su un contratto di leasing, una soluzione utile per professionisti e aziende che desiderano un veicolo senza acquisirne immediatamente la proprietà. L’iniziativa consente di accedere al modello con un investimento iniziale contenuto, un canone mensile fisso e la possibilità di riscatto finale.

Prezzo del veicolo e condizioni di partenza

Il prezzo della vettura è fissato in 12.339 €, esclusi IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU. Il calcolo del leasing si basa su un importo totale di 13.154,14 €, che include la messa su strada (477,25 €) e l’IPT (338,00 €, riferita alla provincia di Roma). L’anticipo richiesto è estremamente ridotto: 155,86 €, comprensivi di 33,30 € per l’imposta di bollo e zero spese di gestione pratica.

Il contratto prevede 47 canoni mensili da 122,56 €, che permettono l’utilizzo del veicolo lungo tutto il periodo pattuito. Alla scadenza del contratto, il cliente ha la possibilità di esercitare l’opzione di riscatto, con un pagamento di 7.857,89 €. Gli interessi ammontano complessivamente a 422,26 €, mantenendo il TAN fisso a un livello molto basso (0,99%) e il TAEG al 2,12%, un dato competitivo per questa tipologia di prodotto finanziario.

Costi accessori e gestione

Le spese accessorie sono contenute: 3 € al mese per l’incasso dei canoni, 1,20 € all’anno per l’invio cartaceo del rendiconto periodico (gratuito online), e un’imposta di bollo da 2 €. La gestione della tassa di proprietà costa 15 € annui, mentre il passaggio di proprietà al termine del leasing, in caso di riscatto, comporta un onere di 150 €. Tutti gli importi indicati sono IVA esclusa, coerentemente con la natura dell’offerta riservata alle partite IVA.

Il leasing proposto rappresenta una soluzione accessibile e ben strutturata per chi, titolare di partita IVA, cerca un’auto pratica e alimentata a GPL. L’impegno iniziale è minimo e i canoni mensili sono sostenibili, con la flessibilità finale di decidere se riscattare l’auto o restituirla. Grazie a un tasso d’interesse molto contenuto e a costi accessori trasparenti, l’offerta si presenta come una delle più competitive nel segmento delle utilitarie per il mondo professionale.