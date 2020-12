Call of Duty Black Ops Cold War: già vendute oltre 5 milioni di copie

L’appuntamento annuale con la saga di COD è sempre un momento molto atteso ed importante per gli appassionati del brand FPS di Activision. Dopo anni passati con alti e bassi, le ultime iterazioni dello sparatutto hanno saputo riportare quell’entusiasmo che mancava da tempo sui campi di battaglia virtuali. Dopo gli ottimi Modern Warfare e Warzone, ora anche Call of Duty Black Ops Cold War sta già facendo segnare degli ottimi risultati.

A confermare l’ottimo andamento del nuovo capitolo di COD, è un recente report pubblicato da SuperData, il quale ha messo sotto i riflettori le vendite videoludiche digitali avvenute durante lo scorso mese di novembre. Tra gli 11,5 milioni di Dollari totali, spesi dai giocatori di tutto il mondo per l’acquisto di un gioco in versione digitale, solo Call of Duty Black Ops Cold War è riuscito a vendere 5,7 milioni di unità.

Insieme alla nuova campagna in giocatore singolo, e l’inizio di una nuova stagione per il comparto multigiocatore online, Call of Duty Black Ops Cold War porta avanti anche quanto già fatto di buono da Activision con il proprio battle royale Call of Duty Warzone. Vi ricordiamo che, come già dichiarato molteplici volte in passato, entrambe queste esperienze di COD continueranno ad evolversi in contemporanea con nuovi contenuti stagionali, esattamente come accadeva con Warzone e Modern Warfare.

All’interno del report di SuperData, viene segnalato come anche Assassin’s Creed Valhalla abbia ottenuto delle più che ottime vendite digitali nel corso del mese di novembre, superando del 50% il già ottimo risultato che fece segnare il capitolo precedente della saga Ubisoft, ovvero Assassin’s Creed Odyssey. Cosa ne pensate delle vendite digitali di Call of Duty Black Ops Cold War? Vi aspettavate che il successo ritrovato dalla saga di COD potesse continuare in modo così forte?