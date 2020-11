Call of Duty Cold War: stasera l’evento di lancio, ci siamo anche noi!

Mancano meno di ventiquattro ore al rilascio del nuovo capitolo della saga di COD, e per festeggiare questo grande momento Activision ha organizzato un evento speciale per celebrare l’uscita di Call of Duty Black Ops Cold War. La nuova iterazione della saga FPS ci riporta a rivivere le tese atmosfere della guerra fredda, dove tra cospirazioni e spie i giocatori si troveranno nel mezzo di un contrasto geopolitico senza pari.

Proprio per festeggiare il momento speciale pre-lancio di Call of Duty Black Ops Cold War, Activision ha deciso di intrattenere tutti con un evento davvero imperdibile in cui appassionati, streamer, celebrità e operatori del settore si sfideranno in diretta. A questo evento dedicato a celebrare il lancio del nuovo COD saremo presenti anche noi di Tom’s Hardware Game Division e il tutto si terrà questa sera a partire dalle ore 20:00 fino alla mezzanotte sul canale Twitch di MelagodoTv.

Dieci squadre saranno coinvolte in un’avvincente sfida nella modalità multigiocatore del nuovo Call of Duty Black Ops Cold War. Le squadre, ognuna da sei giocatori, saranno composte da operatori del settore, dagli streamer più amati dalla community italiana e da diverse celebrità appassionate del franchise di COD. Insieme imbracceranno le armi sugli adrenalinici campi di battaglia del nuovo Black Ops Cold War.

Vi ricordiamo ancora una volta, che potrete seguire il tutto sul canale Twitch di MelagodoTv, quando dalle ore 20:00 di questa sera l’evento virtuale di lancio di Call of Duty Black Ops prenderà il via. Vi aspettiamo numerosi, e miraccomando; fate il tifo per la nostra squadra!