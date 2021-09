Call of Duty Mobile compie due anni e arriva una mappa iconica

Call of Duty Mobile celebra in questo periodo i suoi due anni di attività, e lo fa con una serie di nuovi contenuti inseriti nel gioco proprio per festeggiare questo importante traguardo. Uno di questi riguarda una mappa per la modalità Battle Royale.

Nello specifico parliamo di Blackout, la nota mappa di Call of Duty Black Ops 4 e che ha introdotto la serie di COD all’interno del filone dei Battle Royale. Blackout era la mappa più grande della serie Call of Duty e presentava mappe multiplayer già esistenti come Estate, Nuketown, Construction Site e molte altre.

Oltre a Blackout, l’esperienza Battle Royale di Call of Duty Mobile verrà aggiornata e migliorata. Durante la stagione del secondo anniversario Activision annuncerà anche un nuovo entusiasmante torneo ambientato proprio nella mappa Blackout.

Oltre a ciò durante la Stagione 8 i giocatori potranno celebrare il 2° anniversario di Call of Duty: Mobile con tre nuovi eventi: Anniversary Cake, Anniversary Puzzle e un nuovo evento a tema chiamato Counterattack.