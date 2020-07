Call of Duty Modern Warfare: i cambiamenti segreti dell’update

Pochi giorni fa, Activision e Infinity Ward hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone, il battle royale tanto amato dal pubblico. L’update ha introdotto molteplici cambiamenti, che vi abbiamo illustrato nel nostro articolo dedicato, ma ha anche cambiato alcuni dettagli. Ecco tutti i cambiamenti segreti dell’update di COD.

Call of Duty Modern Warfare | I cambiamenti segreti

Infinity Ward ha deciso di modificare tutta una serie di dettagli e di aggiungere alcune novità, senza segnalare in modo esplicito quanto fatto. Negli ultimi giorni, però, i giocatori hanno notato quanto è stato modificato. Vediamo nel dettaglio.

Il gesto “Okay” è stata rimosso

Dopo il downloa della patch di Call of Duty Modern Warfare, il gesto “Okay” è sparito da entrambi gli sparatutto, senza un motivo ufficiale. La ragione è però facilmente intuibile: da tempo il gesto è stato sfruttato dai suprematisti bianchi come simbolo di potere; il tutto è nato su internet, ma è stato sfruttato anche in mondo reale. Gli sviluppatori avranno quindi preferito eliminarlo per opporsi a qualsiasi tipo di discriminazione o atto di razzismo.

Distanza delle uccisioni

I giocatori di Call of Duty Warzone e Modern Warfare avranno probabilmente notato una grande differenza: le uccisioni dalla distanza ora indicano in modo preciso quanto lontano era il nemico colpito. Si tratta di un cambiamento molto soddisfacente, che permette di rendersi conto quanto abili siamo stati.

I nomi dei membri del team di Warzone

Un altro cambiamento poco visibile è quanto avvenuto in Call of Duty Warzone. I colori dei nomi dei membri del team sono stati leggermente cambianti: ora, oltre a viola, arancio e verde, c’è anche l’azzurro/blu chiaro.

Un easter egg da Black Ops

Come potete vedere nel tweet qui sotto, è stato scovato un nuovo easter egg che sembra fare riferimento a Frank Woods dalla serie Black Ops. Si tratta di una nota scritta che fa riferimento a un misterioso prigioniero: una serie di file audio ottenuti tramite leak hanno però permesso ai fan di capire che si tratti di Frank Woord; probabilmente arriverà come nuovo operatore sia in Call of Duty Warzone che in Call of Duty Modern Warfare, probabilmente con l’inizio della stagione 5.