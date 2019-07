Call of Duty Modern Warfare: il Capitano Price non sarà l’unico volto noto a tornare

Call of Duty Modern Warfare potrà contare su altri volti noti oltre al Capitano Price: ecco cosa è emerso nelle ultime ore grazie a un'action figure.

Call of Duty Modern Warfare sta calamitando l’interesse di molti giocatori che vedono in questo nuovo capitolo un’occasione per tornare ai fasti della serie, legati proprio alla sotto-saga “Modern Warfare”. Questo nuovo COD è dichiaratamente un “soft reboot”, ovvero un nuovo inizio che però non abbandona quanto fatto in passato con i precedenti MW. Per ora, abbiamo avuto modo di scoprire alcuni dettagli, come ad esempio il funzionamento della modalità multigiocatore Gunfight, il fatto che storia, co-op e multiplayer saranno fortemente interconnessi e vari altri elementi che vi abbiamo indicato nella nostra anteprima dell’E3 2019.

Sappiamo inoltre che il Capitano Price sarà nuovamente parte dei giochi. Ora, però, scopriamo che non sarà l’unico. Il produttore McFarlane Toys sta infatti realizzando delle action figures per il gioco: sulla pagina Amazon dedicata alla linea è apparso un prodotto misterioso “Da Annunciare”. Questo ha subito fatto pensare a molti che ci sia ancora qualcosa da scoprire riguardo ai personaggi di Call of Duty Modern Warfare.

Il fatto che il personaggio sia nascosto ha fatto anche pensare che potrebbe trattarsi di qualcuno già noto ai fan. Un utente Twitter ha allora chiesto al Narrative Director Taylor Kurosaki se ci fossero altri volti familiari nel gioco, oltre al Capitano Price. La risposta, molto semplicemente, è stata “Sì”.

La trilogia “originale” di Call of Duty Modern Warfare può contare su molti personaggi quindi non è affatto semplice cercare di indovinare di chi possa trattarsi. Per ora, probabilmente, non avremo modo di scoprire dettagli sulla questione. Il primo agosto ci sarà un nuovo reveal, ma sarà dedicato alla componente multiplayer. Diteci, chi vi piacerebbe rivedere nel gioco?