COD Modern Warfare: la co-op e la campagna principale sono fortemente legati

COD Modern Warfare proporrà una modalità co-op: gli sviluppatori hanno parlato brevemente di essa, affermando che avrà un forte legame con la trama.

Call of Duty Modern Warfare è stato finalmente svelato al pubblico. I rumor e i leak avevano anticipato varie caratteristiche del gioco, in primis il nome. Dopo il primo trailer, che ci ha purtroppo negato fasi di gameplay, abbiamo avuto modo di scoprire tanti dettagli sui DLC gratuiti, sul cross-play e sulla qualità della grafica del gioco. Tra i vari annunci, è stato detto che COD Modern Warfare, oltre alla modalità storia e al multigiocatore, includerà anche una modalità co-op chiamata Operazioni Elite.

Non sappiamo molto a riguardo, se non che non ci saranno gli zombie, poco adatti al realismo al quale COD Modern Warfare punta. Non avendo potuto vedere alcunché a riguardo, non possiamo intuire cosa offrirà precisamente questa modalità. Per fortuna, Jacob Minkoff di Infinity Ward ha parlato ai microfoni di PlayStation Lifestyle affermando che le Operazioni Elite saranno fortemente legate alla trama del gioco e che i fatti narrati in esse saranno successivi alla campagna principale.

È stato spiegato che i vari elementi di gioco, ovvero il gameplay, la progressione e la trama, sono tutti collegati. Attualmente, gli sviluppatori non sono ancora pronti per parlare delle Operazioni Elite di COD Modern Warfare, quindi dovremo accontentarci di queste poche parole.

Supponiamo che il gioco venga mostrato durante l’E3 2019: Activision non ha una conferenza propria, quindi è probabile che sfrutti il palco di Microsoft per svelare al mondo più dettagli sul videogame. Diteci, cosa ne pensate di quanto emerso fino a questo momento?