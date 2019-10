Call of Duty Modern Warfare, un leak svela tutte le mappe disponibili al lancio

Un nuovo leak dal canale di TheGamingRevolution, svela tutte le mappe disponibili al lancio di Call of Duty Modern Warfare.

Con l’avvicinarsi della data di uscita di un titolo, emergono sempre più spesso dettagli e particolari non sempre dalla software house stessa, il più delle volte i particolari sono dei veri e propri leak, rivelati dai dataminer che studiano e scorrono riga per riga il codice del prodotto. Proprio questo è ad esempio il caso di Call of Duty Modern Warfare, in questi giorno sta girando un video leak di TheGamingRevolution, il quale ha stilato una lista di tutte le mappe che secondo lui saranno disponibili al lancio.

Trattandosi ovviamente di un leak, bisogna prendere come sempre la notizia con le pinze ma TheGamingRevolution si è dimostrato piuttosto preciso in altre informazioni sempre su Call of Duty Modern Warfare. In base a quanto riferito, il gioco conterrà dieci mappe standard per il gameplay tradizionale 6v6 e 10v10, oltre a sette mappe specifiche per la modalità 2v2 Gunfight che debutterà in questo nuovo Call of Duty Modern Warfare. Oltre a queste, sembrano esserci anche tre mappe Ground War, predisposte per la modalità 32v32 che dovrebbe apportare un’esperienza di gioco in stile Battlefield.

Vediamo ora l’elenco completo delle mappe rilasciate dallo youtuber:

Mappe Standard

Aniyah Palace

Cave (anche in notturna)

Deadzone

Euphrates Bridge

Hackney Yard (anche in notturna)

Granza Raid

Piccadilly

Petrograd

Gun Runner (anche in notturna)

Spear (anche in notturna)

Mappe 2v2 Gunfight

Hill

King (anche in notturna)

Docks

Pine

Showers

Speedball

Stack

Mappe Ground War

Karst River Quarry

Downtown Donetsk

Farms

Ricordiamo nuovamente che si trattano solo di voci di corridoio e la dotazione di mappe al lancio, non sarà quella definitiva, considerando il supporto a lungo termine per Call of Duty Modern Warfare da parte di Infinity Ward eliminando, tra l’altro, il Season Pass per aggiornamenti gratuiti.

La data di uscita del gioco è fissata per il 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. A