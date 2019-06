Call of Duty Modern Warfare: PS4 riceverà i DLC per prima

Call of Duty Modern Warfare proporrà i propri DLC prima su PlayStation 4. Ecco quanto a lungo dovrete attendere prima di poter giocare su altre piattaforme.

Nella giornata di ieri abbiamo potuto finalmente scoprire i primi dettagli su Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo di Infinty Ward della serie di Activision. Abbiamo avuto modo di vedere il trailer, scoprire la data di uscita e molti dettagli, ma ora possiamo sapere qualcosa di nuovo sui DLC dello sparattutto. Come già successo gli scorsi anni, infatti, Call of Duty pubblicherà i propri contenuti aggiuntivi prima su PlayStation 4.

L’informazione arriva direttamente dal trailer del gioco pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation. All’interno di esso, possiamo vedere il classico messaggio “Play new content first on PlayStation 4” (Gioca i nuovi contenuti prima su PlayStation 4). Sappiamo inoltre che l’anticipo sarà di sette giorni.

Non si tratta di una sorpresa, come già detto: Activision ha stretto una partnership con Sony, nei riguardi di Call of Duty, sin dal 2015, con Black Ops 3. Prima, invece, Activision proponeva questi accordi a Microsoft e a Xbox.

Per ora non sappiamo moltissimo di Call of Duty Modern Warfare; il trailer di ieri, per quanto spettacolare, non ci ha permesso di vedere reali sezioni di gameplay, ma è altamente probabile che avremo occasione di farci stupire durante l’E3 2019. La mancanza di Sony all’evento losangelino ci fa supporre che Activision sfrutterà il palco di Microsoft per mostrare in azione il gioco, ma non è ancora ufficiale. Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo capitolo della saga di Activision?