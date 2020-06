Call of Duty Modern Warfare, perchè occupa tanto spazio? Ce lo spiega un fan

Call of Duty Modern Warfare è forse conosciuto come il gioco che occupa più spazio sugli hard disk dei PC e delle console dei fan appassionati al capitolo. Aggiornamento dopo aggiornamento, la mole di dati occupata dai file del gioco va aumentando sempre più e, ora come ora, sfiora circa i 190 giga: ma cosa “giustifica” tutta questa quantità di spazio occupato? Un fan sembra avere le risposte che in molti cercano.

Secondo un utente di Reddit, infatti, sembra si tratti di una questione al di fuori della portata di Infinity Ward, e non solo. Difatti, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione quando si parla dello spazio occupato da Call of Duty Modern Warfare, molti dei quali non sono controllati dal team di sviluppo; una di queste è dettata dalle limitate capacità dell’hardware della generazione corrente, che non riuscirebbe a renderizzare le texture del gioco in breve tempo, e quindi ricorre alla duplicazione dei file per cercare di limitare i tempi di caricamento, un pò come accade con gli shaders delle schede video per PC. Un’altra caratteristica da non sottovalutare è anche la grandezza delle mappe e la qualità della grafica, nettamente maggiori rispetto a quelle dei capitoli precedenti e che, di conseguenza, occupano più spazio.

Sempre secondo l’utente di Reddit, un altro fattore da tenere in considerazione è la compressione e decompressione dei file. L’utente ha spiegato che i file di Call of Duty Modern Warfare potrebbero essere compressi per limitare lo spazio occupato, tuttavia, più il file verrà compresso, e tanto più dovrà lavorare il processore delle console per decomprimerlo e riportarlo alla grandezza originale. Così facendo, però, sarebbe richiesto un lavoro eccessivo per il processore, e ciò comporterebbe una perdita conseguente di FPS. Secondo l’utente, Infinity Ward usa un tipo di compressione dei file piuttosto leggero, al fine di garantire 60 FPS più o meno stabili una volta in partita.

Riassumendo, una dimensione dei file così grande è pressochè inevitabile, poichè qualsiasi cambiamento nella grandezza dei file potrebbe comportare una perdita di qualità grafica, frame rate o tempi di caricamento; sebbene si tratti di una quantità di dati spropositata, non c’è molto che gli sviluppatori del gioco possano fare per ridurla, specialmente quando i fan richiedono texture dettagliate e tempi di caricamento limitati.