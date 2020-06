Call of Duty Modern Warfare: aggiornamento Stagione 4, i dettagli

Dopo vari ritardi è finalmente iniziata la Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone. In questo momento è già disponibile la patch per i due sparatutto di Activision che introduce tutta una serie di novità. Ad attenderci ci sono nuove sfide, eventi in-match, modalità, playlist e ovviamente correzioni di bug e glitch. Il peso totale occupato dall’aggiornamento dopo il download sarà di 4 GB in più rispetto alla versione precedente, ma la patch richiederà un download iniziale molto grande (secondo alcune segnalazioni, 84 GB su Xbox One), pensato per comprimere molteplici asset e ridurre il peso dei contenuti precedenti.

Call of Duty Modern Warfare

L’aggiornamento della Stagione 4 introduce in Call of Duty Modern Warfare un nuovo update delle playlist. Ecco quelle disponibili:

Barakett Promenade è stato aggiunto a Ground War

Trench Mosh Pit (2 vs 2)

Scrapyard 24/7

Blueprint Gunfight

Sono inoltre state introdotte le Sfide di maestria per le armi: si tratta di otto sfide per ogni arma, che si sbloccano una volta sbloccata la versione Oro. Ogni sfida dà una ricompensa unica: sarà possibile ottenere 4 Playercard e 4 Emblemi. Dovremo superare:

2 Kill Challenges

2 Headshot Challenges

4 Sfide opzionali che devono essere completate in ordine (Oro, Platino, Damasco e Ossidiana).

Completare tutte le sfide per le 51 armi sbloccherà uno Sticker e una Playercard speciali.

Call of Duty Warzone

Per quanto riguarda il Battle Royale di Activision, Call of Duty Warzone, gli sviluppatori hanno introdotto gli Eventi in-match. Questi eventi possono avvenire all’interno di qualsiasi match senza alcun preavviso, ma saranno sempre posizionati durante la fase centrale della partita, ad esempio dopo il primo drop kit ma prima che il Gulag chiuda. In ogni match avrà luogo un solo tipo di evento alla volta.

Vediamo quali sono i tre eventi di Call of Duty Warzone introdotti con la Stagione 4:

Jailbreak : tutti i giocatori eliminati tornano nel match

: tutti i giocatori eliminati tornano nel match Fire Sale : molteplici oggetti delle Stazioni d’acquisto sono scontati o addirittura gratis

: molteplici oggetti delle Stazioni d’acquisto sono scontati o addirittura gratis Supply Choppers: introduce un elicottero non letale ma estremamente corazzato

Analizziamo però nel dettaglio questi tre eventi.

Jailbreak

Se un evento Jailbreak ha luogo, tutti i giocatori eliminati vengono reintrodotti all’interno del match. Questo significa che chiunque stia aspettando il proprio turno per l’1 vs 1 nel Gulag e chiunque sia uno spettatore ha una seconda chance. Jailbreak darà un preavviso di un minuto così da permettere a chi è ancora in gioco di trovare armature e armi da dare ai propri alleati in attesa di tornare in-game.

Considerando che l’evento può avvenire in qualsiasi momento durante la fase centrale del match, è sempre conveniente rimanere come spettatori. Ovviamente insieme a noi torneranno in gioco anche i nostri avversari!

Fire Sale

Quando Fire Sale si attiva, le Stazioni d’acquisto mettono in sconto fino all’80% molteplici oggetti. Alcuni oggetti potrebbero invece essere completamente gratuiti. Si tratta quindi del momento migliore per ottenere UAV, Armor Box e anche una Killstreak.

Durante il Fire Sale, riportare in gioco un alleato caduto è sempre gratis. I Loadout Drops, invece, non sono mai in sconto. L’evento dura unicamente sessanta secondi, quindi dovremo aspettarci che le Stazioni d’Acquisto siano particolarmente popolate: dovremo prepararci a lottare e fare attenzione alle inevitabili imboscate.

Supply Choppers

Il terzo evento, Supply Choppers, introduce un elicottero estremamente corazzato e non letale. Il mezzo ha molta salute e richiederà vari caricatori e anche un paio di razzi per essere abbattuto. L’elicottero non può spararci. Distruggerlo permette però di ottenere loot di alta qualità; come minimo conterrà:

3 UAV

2 Armor Box

2 Munitions Box

1 Gas mask

1 Lanciagranate

Grandi quantità di Denaro in-game

I Supply Chopper di Call of Duty Warzone rimangono in gioco per un periodo di tempo predefinito, quindi è consigliabile prenderli di mira appena li si vede. Ovviamente, una volta abbattuti si deve raccogliere di persona il loot, quindi c’è sempre il rischio che gli avversari ce lo rubino.

Nuova modalità

Call of Duty Warzone, con l’avvio della Stagione 4, aggiorna anche la lista delle modalità disponibili. Ecco quali sono:

Quads

Trios

Duos

Solos

Blood Money

Warzone Rumble

Warzone Rumble è una nuova modalità nella quale due team da cinquanta giocatori si paracadutano e combattono attraverso varie aree di Verdansk. Si tratta di una modalità ad alto ritmo con loadout personalizzati, veicoli e respawn rapido.

Nuovo contratto

È stato introdotto Contrabbando, un nuovo e raro contratto con un Progetto permanente come ricompensa. I contratti Contrabbando hanno la possibilità di apparire dopo che un altro contratto è stato completato.

Se vedi una ventiquattrore Contrabbando, raccoglila e portala al punto di estrazione designato, per chiamare l’Elicottero. Chi la trasporta deve posizionarla sull’elicottero per completare la missione. Se elimini chi la trasporta, ne entri in possesso e puoi completare la missione per il tuo team.

Call of Duty Modern Warfare | Aggiornamento Stagione 4

La Stagione 4 è quindi ora disponibile e introduce molteplici novità. L’aggiornamento ovviamente include anche tutta una serie di correzioni ai bug, che potete trovare sul sito ufficiale degli sviluppatori. Ovviamente tutto questo è solo un punto di partenza: nel corso delle prossime settimane Infinity Ward continuerà ad aggiornare Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone, con tante altre novità.