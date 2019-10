Call of Duty Modern Warfare: ecco il trailer della modalità esclusiva di PS4

Call of Duty Modern Warfare includerà una modalità esclusiva per PlayStation 4 e, ora, è stato condiviso un trailer dedicato. Ecco il video.

Call of Duty Modern Warfare è il nuovo capitolo dell’amata serie sparatutto di Activision. Questo capitolo, sviluppato da Infinity Ward, conterrà varie modalità, ma una sarà esclusiva PlayStation 4 per 365 giorni, rendendola di fatto esclusiva totale, visto che il ciclo vitale di ogni COD è di un anno. Parliamo della modalità Spec Ops Survival, una delle sotto-categorie di Spec Ops.

All’interno di questa, il giocatore dovrà unirsi ad altri tre amici per affrontare in cooperativa degli avversari all’interno di una tra tre mappe. Come classico, gli avversari arriveranno a ondate di crescente difficoltà. Ora, gli sviluppatori hanno condiviso un trailer tramite IGN USA: lo potete vedere qui sotto.

L’esclusività di Spec Ops Survival è stata alquanto criticata dai fan di Call of Duty Modern Warfare. Infinity Ward ha però risposto spiegando che si tratta di questioni che vanno oltre il loro ruolo di sviluppatore e ha assicurato che si tratta di una quantità di contenuto veramente minimi, circa l’1% di quanto proposto in totale.

Il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A questo indirizzo potete trovare gli esatti orari di sblocco del gioco e di attivazione dei server. Diteci, cosa ne pensate di questo trailer? Vi ricordiamo inoltre che è già disponibile la colonna sonora completa: la potete trovare a questo indirizzo.