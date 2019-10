Call of Duty Modern Warfare: la colonna sonora è già sui servizi di streaming

La colonna sonora di Call of Duty Modern Warfare è già disponibile a pochi giorni dal lancio. Le musiche sono già disponibili in streaming su Spotify.

Call of Duty Modern Warfare sarà pubblicato soltanto tra pochi giorni, anche se alcune copie sono già in circolazione. Nell’attesa però i fan della serie possono già ascoltare l’intera colonna sonora del nuovo sparatutto in prima persona sviluppato da Infinity Ward.

L’album è già disponibile in questi giorni sui servizi musicali di streaming come Spotify e Google Play Musica. L’album Call of Duty Modern Warfare Original Game Soundtrack è composto complessivamente da 29 tracce musicali tutte firmate da Sarah Schachner. La musicista americana aveva già realizzato la colonna sonora di titoli come Call of Duty Infinite Warfare, Anthem e dei due Assassin’s Creed Unity e Origins. La collaborazione con Activision sulla serie era già cominciata nel 2011 con Modern Warfare 3 dove Schachner aveva contribuito agli arrangiamenti, alle chitarre e ai violini anche se il suo nome non appariva tra i credits.

Proprio gli archi sono la cifra distintiva di Schachner anche in questa colonna sonora. Ad esempio nel brano Marines, gli archi si fanno sempre più incalzanti, di pari passo (possiamo immaginare) con l’azione di gioco, per poi “allentarsi” verso il finale. Non mancano neanche i brani dal ritmo più lento e di atmosfera come Worse Than War. Quattro brani portano inoltre anche la firma di Mike Dean produttore della scena hip hop e ingegnere del suono che ha collaborato, tra gli altri, con Kanye West e 2Pac.

In ogni caso se preferite non sapere troppo prima dell’uscita di Call of Duty Modern Warfare meglio evitare di dare un’occhiata ai nomi delle tracce che per qualcuno potrebbero contenere lievi spoiler sulle ambientazioni. Ricordiamo che il sedicesimo gioco della serie è in arrivo il 25 ottobre e già conosciamo molti elementi rispetto a quelli già ufficializzati da Activision come le modalità di gioco che arriveranno dopo il lancio e le mappe disponibili diffuse attraverso alcuni leak ritenuti affidabili ma ancora tutti da verificare.