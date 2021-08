Call of Duty Vanguard, il titolo si mostra in uno primo spettacolare trailer

I leak erano ormai diventatti sempre più pressanti, e la stessa Activision ha rilasciato poi dei piccoli hint all’interno di Warzone per far capire che il reveal del prossimo titolo era ormai alle porte. Oggi infatti, anche tramite l’utilizzo di Warzone è stato rilasciato il primo trailer di quella che sarà la prossima avventura di casa Activision. Imbracciate gli elmetti e caliamoci a capofitto all’interno di Call of Duty Vanguard. Il titolo sarà disponibile il 5 Novembre per PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Durante l’evento di Warzone, si èp avviata infatti la playlist “La battaglia di Verdunsk” che ha permesso a tutti i giocatori di partecipare ad una lobby speciale in cui bisognava completare degli obiettivi per sbloccare il trailer del nuovo titolo della saga di Call of Duty. Se si prenota il titolo inoltre sarà possibile anche avere accesso alla beta del titolo. Se siete interessati, potete leggere la nostra anteprima!

Questo nuovo capitolo della serie ci porta ancora una volta durante la seconda guerra mondiale. Noi avremo modo di interpretare 4 personaggi diversi nel corso della fondazione di una squadra speciale che sarà impegnata con diversi obiettivi sensibili. Il tutto ovviamente sarà coadiuvato da un nuovissimo motore di gioco rinnovato per le console di nuova generazione che permetterà sicuramente più immersività soprattutto per quanto riguarda le espressioni e i suoni della guerra. Il trailer mostrato all’interno del reveal è possibile visualizzarlo per intero all’interno di questa notizia, di seguito.

Call of Duty Vanguard cosi come il suo predecessore, arriverà su tutte le console che sono al momento disponibili sul mercato. Di conseguenza anche PS4 e Xbox One avranno l’oppotunità di ospitare l’ultimo capitolo della saga. Molto probabilmente sarà anche l’ultimo della serie di Call of Duty che ospiteranno, ma questo ovviamente ce lo dirà soltanto il tempo. A questo punto fateci sapere se vi è piaciuto il trailer di gioco!