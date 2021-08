Call of Duty Warzone: disastro a Verdansk starebbe anticipando Vanguard

Ormai ci siamo, dopo una valanga di rumor e voci di corridoio di ogni genere, oggi è la giornata di Call of Duty Vanguard. Nei giorni scorsi anche la stessa Activision aveva pubblicato alcuni brevi teaser, i quali puntavano tutti ad un primo reveal in data 19 agosto, ovvero oggi. Bene, sembra che le cose si siano già mosse in favore della presentazione di Vanguard, dato che nelle scorse ore è successo un qualcosa di inaspettato all’interno di Call of Duty Warzone.

Da quanto è stato riferito nei giorni scorsi, Activision alzerà il sipario su COD Vanguard questa sera alle ore 19:30, orario italiano, con un nuovo evento chiamato The Battle of Verdansk all’interno di Call of Duty Warzone. Non è la prima volta che la compagnia utilizza il proprio battle royale di successo per annunciare il prossimo capitolo principale della saga FPS, ma al momento non sappiamo ancora di preciso cosa aspettarci da questo evento e cosa vedremo nello specifico su Vanguard.

Ora, stando alle segnalazioni di alcuni giocatori, il primo passo che porterà all’annuncio del nuovo Call of Duty è già stato fatto, con il noto treno di Warzone che è deragliato e ha creato un disastro all’interno della mappa di gioco. A quanto pare, il treno ha arrestato la sua corsa contro una barricata spuntata all’improvviso all’interno di uno dei tunnel presenti a Verdansk, e di conseguenza il mezzo non ha fatto altro che deragliare.

Questo è l’unico grosso cambiamento che possiamo segnalarvi all’interno di Call of Duty Warzone, ma è molto probabile che non sarà l’unico della giornata. Quel che ci è ancora impossibile da sapere è come si presenterà il nuovo evento, ma mancano sempre meno ore per conoscere le prime informazioni sul tanto atteso e chiacchierato Call of Duty Vanguard.