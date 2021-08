Call of Duty Vanguard su PS5 avrà una grafica eccezionale

Stando alle informazioni che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane domani sarà la giornata di Call of Duty Vanguard. Il nuovo capitolo principale della saga di COD verrà presentato tra circa ventiquattro ore, quando Activision utilizzerà nuovamente Call of Duty Warzone per annunciare in via ufficiale il nuovo titolo. Al momento le attenzioni dei fan della serie sono a livelli altissimi a causa di alcuni piccoli teaser che Activision ha rilasciato negli scorsi giorni.

In questo periodo molte informazioni su Call of Duty Vanguard le abbiamo avute con largo anticipo grazie al giornalista Tom Henderson, da sempre molto affidabile e vicino alla saga FPS targata Activision. Questa volta Henderson afferma di aver visto una missione della campagna girare su PS5 e ha dichiarato quanto segue: “Probabilmente è uno dei giochi più belli da vedere sulle console di ultima generazione”.

“Sembra che abbiano spinto la PS5 al massimo del suo potenziale. Ci sono un sacco di giochi di ombre e luci; effetti del fuoco, colpi di pistola e cose del genere”, ha poi continuato il noto giornalista in una serie di tweet che ha pubblicato sul proprio profilo di recente. A quanto pare, la missione visionata da Henderson ha luogo la notte prima del D-Day, ma al momento non abbiamo modo di vedere con i nostri occhi la bellezza a cui si riferisce Henderson nei suoi più recenti post.

Even for a mission set on the night before the D-Day landings, it looks very crisp. No "grey wash" that we typically see in Call of Duty.

It looks like they've used the PS5 to its full potential. A lot of playing with shadows and lighting – fire, gunshots, and that sort of thing

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021