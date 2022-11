Con il recente lancio di Call of Duty Warzone 2.0, i fan della versione battle royale di COD si stanno sbizzarrendo con una pletora di nuovi contenuti tutti da scoprire e le migliorie apportate al già ottimo gameplay dell’esperienza. Questa novità sta prendendo molto i fan del franchise FPS di Activision, e come promesso dalla stessa compagnia, è stato riproposto da poco anche il primo amatissimo capitolo di Warzone. Tutto molto bello fino a qui, a parte che non tutti sono felici di questo ritorno.

Il primo Call of Duty Warzone è tornato dall’aldilà dopo essere stato rinominato come Warzone Caldera, e questa esperienza è ora nuovamente disponibile in via separata rispetto al secondo capitolo del battle royale di COD. Questo significa che se volete ritornare a giocare con la vecchia versione del gioco per un senso di nostalgia, curiosità o mera voglia di tornare a popolare la mappa di Caldera, dovrete scaricare tutto il gioco, e sappiamo tutti molto bene quanto ormai siano a dir poco esose le dimensioni di questo titolo.

Sebbene questo sia a tutti gli effetti un bel problema per chi non ha voglia di riempire in modo eccessivo lo spazio di memoria sulla propria piattaforma, i giocatori hanno trovato ben altro su cui lamentarsi per il ritorno del primo Call of Duty Warzone. Ora che questa esperienza classica è nuovamente disponibile, infatti, si è presto scoperto che è manchevole di molteplici contenuti, e le uniche due modalità disponibili ad oggi sono le partire Quads o le Solos.

In tutto questo Activision e i team che si occupano del franchise di COD hanno già dichiarato che si occuperanno solamente di Warzone 2.0, lasciando intendere che, almeno per il momento, il primo iconico Warzone rimarrà così.

