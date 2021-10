Call of Duty Vanguard pesa meno di Cold War, ma è tutt’altro che leggero

Ormai ci siamo: Call of Duty Vanguard è alle porte, con il suo rilascio in arrivo tra soltanto una settimana. Il 5 novembre, infatti, il nuovo capitolo della celebre saga FPS sarà finalmente disponibile per tutti, dopo mesi e mesi di attesa. Con la data di lancio così vicina ai giorni nostri, è anche arrivato il momento che tutti aspettavano, ossia la possibilità di effettuare il preload. Andiamo a vedere, quindi, le dimensioni del gioco sulle varie piattaforme dove verrà rilasciato.

Il periodo di inizio del preloading dipende dalla piattaforma sulla quale usufruirete del gioco. Su PlayStation 4 e PlayStation 5 sarà possibile effettuare il preloading a partire da oggi stesso, precisamente allo scoccare della mezzanotte del 28 e del 29 ottobre per noi europei. Per quanto riguarda Xbox One e Xbox Series X/S, invece, sarà possibile iniziare la procedura a partire dalle 6 di mattina di domani 29 ottobre. Il download dovrebbe iniziare in automatico per tutti coloro che posseggono una copia digitale del titolo, ma in caso contrario basterà dirigersi sullo store della propria console ed avviarlo manualmente.

Per quanto riguarda il peso di Call of Duty Vanguard, anche questo varia di console a console. Sappiamo, però, che questo peserà quasi meno della metà dei precedenti titoli di Call of Duty durante il lancio, quindi non possiamo che esserne contenti. I dati sono quelli che seguono:

PlayStation 4 : 89,84 GB di spazio richiesto, 64,13GB di download

: 89,84 GB di spazio richiesto, 64,13GB di download PlayStation 5 : 93,12 GB di spazio richiesto, 54,65 GB di download

: 93,12 GB di spazio richiesto, 54,65 GB di download Xbox One : 56,6 GB di spazio richiesto e di download

: 56,6 GB di spazio richiesto e di download Xbox Series X/S: 61 GB di spazio richiesto e di download

Ciò di cui non abbiamo ancora informazioni specifiche, invece, è la versione del titolo per PC. Rimangono un’incognita, infatti, tutte le specifiche ufficiali, ma sappiamo che il 2 novembre avrà inizio il preload anche su computer, per cui la data in cui avremo tutte le informazioni necessarie per questa versione non dovrebbe essere troppo lontana.