Call of Duty Warzone: come entrare nello stadio grazie a un glitch

Call of Duty Warzone, al pari di molti altri battle royale, propone una grande mappa da esplorare: il gioco propone molteplici luoghi, aperti e chiusi, all’interno dei quali combattere. Ai giocatori, però, piace andare in cerca di zone aggiuntive e segrete, come lo stadio di Verdansk. Di norma tale ambientazione non è accessibile, ma tramite un glitch alcuni giocatori sono riusciti a entrare nello stadio di COD Warzone. Ecco come.

Tramite il video qui sotto potete vedere come entrare nello stadio. Tutto si basa sull’utilizzo di due veicoli, recuperabili nelle vicinanze dello stadio. Dovete semplicemente raggiungere il punto indicato nel video e usare un veicolo di dimensioni ridotte come base e un camioncino come rampa: in tal modo si crea un passaggio comodo verso un punto aperto del soffitto della parte esterna dello stadio di Call of Duty Warzone.

Una volta all’interno non si ottiene nulla di utile, in realtà. Trattandosi di un’area non pensata per l’accesso ci sono solo alcuni modelli poligonali. Dall’interno è possibile vedere verso l’esterno e sparare agli avversari, infliggendo danni senza però essere visti. Ovviamente sconsigliamo caldamente di sfruttare questo glitch per vincere più facilmente perché vi metterebbe a rischio ban.

Anche se per ora non vi è nulla di interssante all’interno dello stadio di Call of Duty Warzone, si tratta comunque di una scoperta interessante. Inoltre, è più che possibile che nella prossima Stagione Activision e Infinity Ward decidano di aprirlo al pubblico, così da aggiungere una nuova location per gli scontri del battle royale.

Per ora non ci sono informazioni a riguardo, quindi non ci resta altro da fare se non aspettare e vedere se gli sviluppatori faranno in modo di impedire l’accesso all’area, magari bloccando il soffitto con qualche oggetto. Diteci, proverete anche voi a entrare nello stadio di Call of Duty Warzone?