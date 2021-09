Call of Duty Warzone come Fortnite: eroe dei fumetti arriva a Verdansk

Che il grande successo continuo di Fortnite abbia contagiato gli altri battle royale online era previsto, tanto che anche il popolarissimo Call of Duty Warzone si è espanso a dismisura e adesso sta per introdurre un nuovo contenuto a dir poco inaspettato. Il successo del battle royale targato Activision poggia le basi su un forte e costante supporto da parte del team di sviluppo, che ha saputo dare alla propria folta community sempre qualcosa di interessante con cui giocare, ma la novità in arrivo potrebbe gasare parecchio alcuni fan dei fumetti americani.

A darci l’indizio ufficiale è stato l’account Twitter di Activision, all’interno del quale è stato inserito un messaggio che dichiara che “un nuovo ordine sta per sorgere a Verdansk”. Ciò che però ha attirato l’attenzione degli appassionati sono le quattro immagini con cui è stato accompagnato il recente tweet, che ci permettono di dare un primo sguardo a quella che sarà una nuova particolare skin in arrivo in Call of Duty Warzone.

Si tratta di scatti parecchio dettagliati di un completo con spallacci dorati, guanti verdi, un grosso distintivo e una forte importanza data al simbolismo dell’aquila. Agli occhi attenti degli appassionati il tutto ha preso senso in un lampo, si tratta di Judge Dredd, il noto personaggio dei fumetti che è anche stato protagonista di una serie di trasposizioni cinematografiche passate e più recenti. Dopo le diverse aggiunte provenienti dal cinema anni ’80, sembra quindi che Call of Duty Warzone darà presto il benvenuto anche al Giudice fumettistico.

A new order is about to rise in Verdansk… #Warzone #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/BlT3Q1f3aF — Call of Duty (@CallofDuty) September 1, 2021

Al momento questi quattro screenshots sono tutto quel che abbiamo sull’arrivo di Judge Dredd in Warzon, e non è chiaro se si tratterà solo di un aggiunta estetica o se addirittura verrà introdotto un evento dedicato a questo amatissimo personaggio cult.