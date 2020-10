Call of Duty Warzone, il crossover con Saw è in arrivo

Pare che presto potremo impersonare due dei più grandi killer della storia del cinema splatter all’interno di Call of Duty Warzone. Alcuni dataminer infatti hanno rivelato che all’interno dei file di gioco sono stati trovati alcuni riferimenti a due pack che si potranno acquistare all’interno dello shop dedicato nel gioco. I due pack sono di Saw e di Texas Chainsaw Massacre. È molto probabile che questi due pack verranno rilasciati verso Halloween cosi per spaventare i propri compagni di squadra mentre si spara a qualche cecchino appostato a Stadium.

Di seguito inoltre vi riportiamo il tweet completo per ammirare la “bellezza” di questi due pack e delle relative skin personaggio. Il pacchetto Saw include una skin Operatore “Jigsaw”, decalcomania per veicoli “Pain Train”, ciondolo a forma di bicicletta e molto altro, il tutto ispirato al famoso cattivo burattinaio della serie horror. Il bundle Texas Chainsaw Massacre include una skin di Leatherface, insieme a una serie di altri cosmetici, come un portachiavi con fattezze da motosega, un clacson del veicolo “Squealer” e un’arma da mischia di nome “Meat Grinder”.

….these two bundles were added to the Modern Warfare and Warzone game files following the newest update. 😳 (@CODTracker) pic.twitter.com/WcmF7cij7g — Call of Duty News (@charlieINTEL) October 14, 2020

Tutti e due i bundle come sempre avranno un costo di circa 2400 punti COD, quindi all’incirca 20€. Per il momento il titolo battle royale di Activison continua a ricevere aggiornamenti e sembra che sia più in forma che mai e che stia piacendo sempre di più ai giocatori di tutto il mondo.

Speriamo inoltre di poter sapere presto quello che accadrà nel futuro di Call of Duty Warzone soprattutto dopo l’uscita di Black Ops Cold War, che ricordiamo avrà un forte impatto sulla mappa del Battle Royale. In attesa di novità da parte di Activision, vi chiediamo se siete in attesa del nuovo capitolo della saga e soprattutto su quale console lo giocherete!