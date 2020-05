Call of Duty Warzone come Fortnite: i concerti sono uno dei desideri di Dr Disrespect

Tra i battle royale più popolari del momento, Call of Duty Warzone è riuscito a guadagnare un posto tra l’Olimpo dei giochi più giocati negli ultimi mesi, assieme ad altri titoli dello stesso genere come Fortnite, Apex Legends e PUBG, considerando la sua uscita sul mercato avvenuta solo due mesi fa. Da allora, Infinity Ward ha dimostrato un grande interesse nella sua opera, garantendo il supporto anche alla versione next-gen inglobando nel suo universo i futuri capitoli del franchise di COD.

Numeri alla mano, Call of Duty Warzone sta cavalcando la cresta dell’onda, dopo aver superato la soglia dei 60 milioni di giocatori raggiunta in così poco tempo, merito anche dell’interesse riscontrato da diversi streamer catturati dal gameplay e dalle caratteristiche di questo battle royale: tra questi vi è anche la figura del noto Dr Disrespect, che ha proposto alcune soluzioni per migliorare ulteriormente il gioco.

Warzone has so much momentum. Now is the time. ✅ New map changes

✅ A few new weapons

✅ Enticing LTM modes

✅ Proximity Chat

✅ Ranked system like Halo 2

✅ Multi million dollar Global Tournaments

✅ In-game concerts Too far? — Dr Disrespect (@drdisrespect) May 11, 2020

Secondo lo streamer di Twitch, per mantenere il suo successo Call of Duty Warzone avrebbe bisogno di molteplici aggiunte e cambiamenti: nuove modifiche alla mappa, nuove modalità a tempo limitato, nuove armi, chat vocale di prossimità, un sistema di rank simile a quello di Halo 2, tornei con montepremi altissimi e, per finire, dei concerti in game, in pieno stile Fortnite.

Dato il supporto garantito da parte di Activision, Warzone potrà offrire ancora un sacco di novità per molto tempo. Solo un mese fa, il direttore narrativo di Infinity Ward, Taylor Kurosaki, aveva confermato di avere in programma degli eventi in stile Fortnite, quindi ipoteticamente potremo assistere ad eventi in-game come un concerto live o un evento di fine Stagione, proprio come abbiamo già sperimentato col popolare battle royale di Epic Games. Noi come sempre vi invitiamo ad esprimere i vostri pareri: secondo voi, di quali features avrebbe bisogno Call of Duty Warzone per continuare il suo successo negli anni?