Call of Duty Warzone: il battle royale di Activision abbatte un ennesimo traguardo

Dopo aver sperimentato con il genere dei battle royale con COD Black Ops 4, Activision ha perferzionato la propria struttura di gioco rimescolando insieme diverse novità e la propria nuova creatura Call of Duty Warzone sta ottenendo un successo clamoroso. La saga di COD non poteva fare un ritorno migliore sul mercato, e i numeri che stanno ottenendo gli ultimi capitoli dell’FPS stanno dando ragione agli sforzi attuati da Activision in questi ultimi mesi.

Dopo che solamente un mese fa Call of Duty Warzone aveve araggiunto e superato i 50 milioni di giocatori, il battle roytale free to play ha appena abbattuto un ennesimo traguardo, andando a superare quota 60 milioni di videogiocatori. La nuova iterazione del titolo multigiocatore è riuscita in pochissimo tempo inoltre, a raddoppiare i numeri che erano stati raggiunti da Call of Duty Black Ops 4.

Activision Blizzard:

Call of Duty: Warzone now has 60M players, up from 50M a month ago.

Modern Warfare has sold-thru more copies & has more players than *any* CoD at this point after launch.

Q1 sell-through for MW was the best for the series ever outside of a launch quarter. pic.twitter.com/XrjZ5RhAOI

— Dom (@DomsPlaying) May 5, 2020