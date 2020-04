Call of Duty Warzone si aggiornerà nel tempo con eventi in stile Fortnite

Dopo le recenti polemiche da parte dei giocatori per la rimozione della modalità Bottino a Squadre, il narrative director Taylor Kurosaki ha affermato che nel prossimo periodo saranno lanciati eventi in stile Fortnite su Call of Duty Warzone. Questa novità è stata resa nota tramite un’intervista rilasciata a VentureBeat, nella quale il narrative director ha parlato anche del successo riscosso dal battle royale e dei progetti futuri a cui il team interno sta lavorando per arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco.

Per quanto riguarda gli eventi in stile Fortnite, Kurosaki ha dichiarato quanto segue: “È esattamente ciò a cui stiamo lavorando e che abbiamo pianificato da tempo. Si tratta di una feature di gioco realizzata in continuità con quanto fatto in Call of Duty Modern Warfare”.

L’intenzione che si nasconde dietro questa mossa degli sviluppatori è quella di espandere i confini narrativi del titolo, seguendo le orme di quanto fatto da parte di Epic Games. Gli sviluppatori di Fortnite, infatti, per offrire continue novità alla loro player base, hanno da sempre cercato di introdurre eventi inediti: degli esempi chiari possono essere le continue modifiche apportate alla mappa o l’espediente del buco nero, utilizzato per introdurre in grande stile il Capitolo 2. Questo flusso continuo di novità, dunque, si è tradotto in un’esperienza mutevole e allo stesso tempo ricca per i giocatori del battle royale.

È quindi questa la strada che ha in mente Infinity Ward. Resta comunque da vedere se gli sviluppatori abbiano l’intenzione di attuare dei cambiamenti dinamici alla mappa di Verdansk, ma molto probabilmente gli eventi in questione saranno di diversa natura. Come infatti dichiarato da Kurosaki, il quale sempre durante l’intervista rilasciata a VentureBeat ha affermato che Call of Duty Warzone potrebbe svolgersi, d’ora in poi, come una sorta di serie tv a episodi. “Molto spesso, quando gli autori di una serie televisiva decidono di raccontare una storia, non sono sicuri di quante stagioni dello show verranno trasmesse. Sappiamo dove stiamo andando e da dove siamo partiti: la domanda che rimane è quanto ci metteremo per arrivare a una conclusione? Tutto dipende dai fan.”