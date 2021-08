Call of Duty Warzone: giocatori imbestialiti contro una skin

In attesa di scoprire come e quando verrà finalmente annunciato il nuovo capitolo principale della serie di COD, sembra che all’interno del popolare battle royale Call of Duty Warzone ci sia una situazione non proprio così piacevole. Molte volte i giocatori si sono arrabbiati contro il gioco (e contro Activision) per una quantità di glitch e bug a dir poco eccessiva all’interno del titolo, ma questa volta a far imbestialire gli appassionati è stata nuovamente una delle nuove skin introdotte nel titolo.

Già in passato Call of Duty Warzone ha dato parecchi grattacapi ai giocatori per causa di una skin. In quel caso si trattava di Roze, una skin talmente scura che rendeva praticamente invisibili i giocatori che la utilizzavano nelle zone più scure della mappa. Ora anche una nuova skin aggiunta da poco all’interno del battle royale si sta prendendo una sacco di rabbia da parte dei giocatori, per il semplice fatto che non è esattamente come Activision l’ha pubblicizzata.

Sebbene questa nuova skin di Call of Duty Warzone non stia dando problemi di bilanciamento nel gameplay, fortunatamente, una grossa fetta di videogiocatori si sta definendo parecchio delusa dal modo in cui si presenta in gioco tale oggetto estetico. L’anteprima e le immagini promozionali di questa skin dell’operatore Ultra, infatti, non sembrano combaciare quasi per nulla con quello che è poi il modello presente nel gioco.

Per questo molti giocatori di Call of Duty Warzone ce l’hanno su con Activision e una delle ultime skin inserite nel gioco. D’altronde, per sbloccare una nuova skin serve passare diverse ore all’interno del gioco, e non tutti sono felici di ritrovarsi una skin che non combacia alle immagini promozionali o all’icona nel gioco.