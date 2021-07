Call of Duty Warzone: il Gulag nasconde un glith pericolosissimo

Purtroppo Call of Duty Warzone è sempre preso d’assalto da vari glitch e bug di ogni genere. Non abbiamo fatto in tempo a parlarvi del ritorno del tremendo glitch dell’invisibilità (che fa il suo ritorno nel gioco per la quarta volta) che gli appassionati del titolo battle royale si devono interfacciare con un ennesimo bug. Questa volta il tutto avviene all’interno del Gulag, e quello che stanno assistendo molti giocatori è un qualcosa di molto pericoloso e del tutto inaspettato.

Come al solito, il luogo in cui è stato fatto notare questo nuovo glitch è stato Reddit, dove un appassionato ha mostrato a tutti cosa gli è successo con una clip video. Dopo l’inizio del duello nel Gulag, questo giocatore ha iniziato a dirigersi verso il nemico, non accorgendosi che sul pavimento c’era claymore in agguato. Ciò non ha senso, dato che la classe casuale del Gulag a quel punto proponeva ai giocatori solo delle semtex, e non le claymore.

La cosa ancora più assurda della situazione è la killcam, la quale sembra essere confusa sulla modalità di eliminazione del giocatore, mostrando un albero e la parte inferiore della mappa completamente a caso. A quanto pare, questo problema sembra essere relativo alle partite precedenti nel Gulag. Se nello scontro prima il giocatore vincitore lascia una claymore, allora anche i duellanti successivi si ritroveranno nella loro partita quella mina, disseminando il campo di battaglia da un pericolo extra.

Un ennesimo glitch per niente divertente, e che rende decisamente più pericolosi i duelli all’interno del Gulag. C’è da dire, però, che tra tutti i bug che abbiamo visto in oltre un anno di vita di Call of Duty Warzone, questo è decisamente uno dei più assurdi e strani. Speriamo che Activision sistemi presto questo ennesimo problema,