Call of Duty Warzone: scovati primi indizi sulla Stagione 2?

Da quando è arrivato sul mercato Call of Duty Black Ops Cold War, i giocatori di Warzone hanno ottenuto tutta una serie di nuovi contenuti anche nel titolo battle royale free-to-play. Ora che la nuova Stagione 1 sta andando avanti da diversi mesi, in molti si stanno cominciando a chiedere quando arriverà la seconda stagione. Risposta che potrebbe aver ricevuto delle prime risposte, le quali si troverebbero proprio all’interno di Call of Duty Warzone.

In queste ultime ore, sembra che Activision si stia preparando per un annuncio relativo alla seconda stagione di Call of Duty Warzone. I primi ad accorgersi che c’è qualcosa nell’aria sono stati alcuni giocatori che, mentre si trovavano in una partita, hanno iniziato ad avvistare diversi glitch visivi, ma non solo, all’interno della mappa di Verdansk stanno segnalando la presenza di strane visioni e rumori.

Stando alle prime segnalazioni apparse su Twitter, un giocatore su Rebirth Island è stato colpito da una scossa di elettricità statica e poco dopo sono apparsi effetti visivi ai lati dello schermo, altri invece segnalano un rumore improvviso tipo segnale acustico. Questo avvenimenti sono similari all’annuncio avvenuto in game di Call of Duty Black Ops Cold War, quando i concorrenti della battle royale si ritrovavano spesso a segnalare strani glitch in Warzone.

Some players appear to be getting these static screen shakes and takeover in Warzone 👀 Teasers for Season 2? (@Caber_CC) pic.twitter.com/3uyUbj3DhK — Call of Duty News (@charlieINTEL) February 11, 2021

Ciò che alcuni appassionati stanno scoprendo all’interno di Call of Duty Warzone potrebbe preannunciare davvero un grosso annuncio da parte di Activision, e le probabilità al momento puntano tutte verso l’arrivo della seconda stagione di Warzone. Dopo tutto, sono ormai diversi mesi che la prima stagione ha aperto le porte agli appassionati del battle royale di COD. Cosa ne pensate di questi glitch? Credere che dietro a tutto ciò ci sia davvero l’annuncio della Stagione 2, o vi aspettate qualche sorpresa?