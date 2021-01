Call of Duty Warzone: lo Stim glitch è tornato, di nuovo

Ci risiamo, alcuni utenti hanno scoperto un altro fastidioso glitch in Call of Duty Warzone. Un brutto sogno per Activision e Infinity Ward che si ritrovano costantemente presi in causa per questi continui problemi oltre all’inserimento di skin che rovinano le partite. Il problema in questione riguarda lo Stim, lo speciale apparecchio che viene utilizzato quando ci si trova all’interno della nube tossica. Il problema permette di curarsi all’infinito, rendendo il nostro alter ego immortale al gas distruggendo l’idea di battle royale.

Non è ancora chiaro come venga utilizzato, alcuni utenti hanno postato un video di prova ma effettivamente non si capisce molto. L’utente ad un certo punto lancia una granata addosso ad un muro riprendendola successivamente al volo. Dopodiché passa alla visione notturna e comincia a correre. In questo caso si può notare come gli Stim siano praticamente infiniti ed il giocatore di turno comincia ad usarli sfruttando un vantaggio enorme, probabilmente portandolo successivamente alla vittoria.

Non è chiaro però come funzioni effettivamente, alcuni utenti hanno postato il video e pubblicato successivamente su Reddit. Inutile dirlo, ma gli appassionati si sono scagliati ancora una volta contro gli sviluppatori in quanto tale glitch si era presentato diverse settimane fa (prontamente eliminato) ed ora riapparso come se nulla fosse. Come al solito, siamo certi che il team riesca a risistemare il problema. C’è comunque da dire che Call of Duty Warzone ha seriamente bisogno di un aggiornamento costante che possa quantomeno eliminare la maggior parte di questi problemi fastidiosi.

