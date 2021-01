Call of Duty Warzone sotto accusa, skin di Roze ritenuta pay-to-win

A distanza di una settimana dall’ultimo problema riscontrato in Call of Duty Warzone, ecco che alcun utenti ne hanno trovato un altro. A questo giro non si tratta di bug o glitch vari, come quello che immobilizzava il proprio personaggio durante un loadout, ma di una particolare skin. La community negli ultimi giorni si è scagliata contro la skin di Roze ritenuta pay-to-win specialmente se utilizzata in tornei importanti.

Anche l’anno scorso l’oggetto cosmetico è stato attaccato per il fatto che rende il soldato invisibile nelle zone più scure della mappa visto che la membrana della tuta non riflette la luce. Il modo per sbloccarla era abbastanza semplice, bastava acquistare il battle pass premium della Stagione 5. Il problema principale non è ovviamente riferito alle partite pubbliche in quanto risulta essere semplicemente fastidiosa, la problematica si riscontra quando questa viene utilizzata durante i tornei, specialmente quelli con un montepremi alto. Sul Reddit di Call of Duty Warzone la gente si è scagliata contro il team di sviluppo chiedendone la rimozione immediata visto che nelle competizioni tutti i giocatori utilizzavano tale skin pur di ottenere il premio.

Siamo certi che Activision non abbia intenzione di rimuoverla definitivamente dal gioco, anche perché chi la possiede l’ha acquistata con soldi reali, rimane però assolutamente plausibile che venga vietata nei tornei ufficiali. Qui di seguito vi lasciamo comunque un video che testimonia l’invisibilità del giocatore oltre ad un post di Reddit che incita alla rimozione. Insomma, sembrerebbe che le problematiche di Call of Duty Warzone non smettano di cessare. Stiamo parlando di uno dei titoli più giocati del momento con una folta community che è sempre pronta a dare una mano con consigli utili a migliorare costantemente l’esperienza di gioco. Il team ha sempre lavorato bene sotto questo fattore, e siamo sicuri che prenderanno in considerazione l’idea di eliminarla dalle competizioni ufficiali.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi avete avuto problemi con questa skin? La ritenete pay-to-win? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Call of Duty Warzone.