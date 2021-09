Call of Duty Warzone non trova pace: giocatori infastiditi dal nuovo evento

Ultimamente Call of Duty Warzone ha ricevuto una serie di critiche mosse direttamente dagli stessi appassionati del popolare battle royale. Dopo le dichiarazioni del noto steramer Dr. Disrespect, alcuni giocatori hanno fatto sentire la loro voce nei confronti del recente evento di Warzone.

L’evento in questione, chiamato Numeri, va a citare espressamente uno dei temi portanti del tanto amato Black Ops, ma a quanto pare c’è qualcosa che non funziona all’interno di questo nuovo contenuto presente in Call of Duty Warzone.

La trasmissione radio che viene riprodotta nel gioco, stando a numerosi giocatori, sarebbe troppo chiassosa ed eccessivaamente lunga. Questo sta dando noia ai giocatori del popolare battle royale, con l’audio di gioco che viene quasi totalmente sovrastato da questa trasmissione dell’evento Numeri.

The numbers station audio has gotta go. Can’t hear anything while it’s playing and this “event” lasts 15 days when it only takes 5 minutes to complete. #CallOfDuty l #Warzone

— ModernWarzone (@ModernWarzone) September 22, 2021