Call of Duty Warzone: un corposo aggiornamento risolverà vari bug

Call of Duty Warzone sta ottenendo un grandioso successo: nel primo giorno il battle royale free to play di Activision ha registrato ben 6 milioni di giocatori, che sono saliti fino a 15 milioni al termine della prima settimana dal lancio ufficiale. Il team di sviluppo, infatti, ha voluto ringraziare su Twitter tutti gli utenti che hanno testato il loro gioco fin dal primo giorno. Inoltre, nelle ultime ore, Infinity Ward ha annunciato di essere già al lavoro per rilasciare il primo grande e corposo aggiornamento di Call of Duty Warzone.

L’Update in questione porterà alla risoluzione immediata di alcuni bug segnalati dai videogiocatori durante la prima settimana di vita del nuovissimo titolo battle royale. I problemi più importanti sono principalmente quattro: il “Full Screen Black Corruption” sulla mappa, il messaggio “La tua squadra è pronta a farti rivivere” che compare anche agli ultimi giocatori rimasti in vita, un bug relativo ad alcune animazioni e infine sarà apportato un migliorato al sistema di drop degli oggetti.

Oltre a queste correzioni, saranno risolte altre problematiche di vario genere al fine di migliorare la stabilità generale durante le partite su tutte le piattaforme. Attualmente non siamo a conoscenza della data di uscita di questo importante aggiornamento, le voci di queste ore sembrano confermare che la patch potrebbe essere rilasciata durante la giornata del 17 marzo. In effetti il 17 è martedì: giorno della settimana in cui di solito vengono rilasciati aggiornamenti per Call of Duty.

In chiusura, vi ricordiamo che Call of Duty Warzone è disponibile gratuitamente dallo scorso 10 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4. Cosa ne pensate del successo riscosso dal titolo di Activision? E inoltre che ve ne pare del primo Major Update? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.